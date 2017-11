LIETUVIŠKOS ir kitos DOVANOS. 40 ir 1 IDĖJA

{APIE DOVANAS IR MELĄ. Gerosios dovanų fėjos Gitana ir Renata (facebook.com/dovanupatarimai) specialiai Londonietei paruošė net 40 dovanų idėjų ir 1 svarbiausią. Jomis dalinamės. Bet... nesenai Gitanai nutiko graudi, šiek tiek linksma, bet kažkaip labai graži ir pamokanti istorija. Po šio nutikimo tiesiog užvirė diskusija - AR MELUOTI VAIKAMS APIE KALĖDŲ SENIUS? Mes manome, kad taip, nes, paradoksalu, tačiau kartais melas pasaulį daro daug gražesniu. Pažiūrėkite filmą The Invention of Lying ir pamatysite, koks būtų pasaulis, jei visai nemeluotume. TRUMPA GITOS ISTORIJA: "Pas mus naujienos tokios, kad šiandien vaikas nusprendė išsiaiškinti, ar yra Kalėdų senis, "Nes aš manau kad tai tėvai deda dovanas. Pasakyk tiesą, mama". Aš visaip kaip mykiau ir taip anaip - kaip čia ir stebuklo nesugriovus ir nepamelavus... Jis mygė, kad sakyčiau tiesą. Bet paskui pasakiau - geriau tegul iš manęs tai sužino, kad taip, tai mylinčių žmonių vienų kitiems kuriamas stebuklas. Nes dovanoti yra laimė. Kurti džiaugsmą yra laimė. Jis gal valandą pyko, verkė, kaltino. Sakė, jam nereikia šiemet jokių dovanų. Ir nereikia Kalėdų. Ir suplėšė Kalėdų seniui rašytą gražų laišką. Sakė, kad mes melagiai ir 9 metus jam melavome. Sakė, pasakys visiems, kad mes melagiai ir kad Kalėdų senio nėra. Aš atsiprašiau. Aš pasakiau, kad tai yra mylinčių tėvų būdas padėti vaikams bent vaikystėje tikėti stebuklais. Nes jie vyksta tol, kol mes tikime. Jis pasakė, kad tada ir nykštukų nėra. Ir Dievo nėra. Ir dantukų fėjos nėra. Man irgi buvo liūdna - nes tiesa, mes truputį meluojame su tuo stebuklu ir išaiškėjus, apima baisus nusivylimas... "Kaip tu jaustumeisi, jeigu tau 9 metus meluotų?" - paklausė jis. Pasakiau, kad nežinau, nes kiek pamenu, Kalėdų dovaną esu gavusi tik vieną sykį, nes mano tėtis dovanų nesureikšmindavo. Bet paskui aistroms nurimus, paklausiau, ar pasakyti sesei - ir jis pasakė, kad gerai vis tiek, jog devynis metus tuo tikėjo. Ir kad sesei paslapties dar kol kas neatskleis, nes smagu tikėti Kalėdų seneliu. Ir kad labai laukia Kalėdų".}

O DABAR APIE DOVANAS

Daug kalbama apie daiktiškumą, kad daiktų turime per daug, kad dovanos tik sukuria bereikalingą stresą. Tikriausiai taip nebūtų, jeigu sveikintume tik tuos žmones, kuriems savo dovana norime dar sykį priminti apie savo meilę ir kad jie mums brangūs. Jeigu dažniau prisimintume, kad galime dovanoti ne tik daiktą, bet ir patirtis, laiką kartu. Jeigu į kiekvieną dovaną įdėtume dalelę savo širdies. O ką daryti, kai širdies dėti nesinori? Braukite tą žmogų iš sąrašo.

Taigi, prieš puldami į parduotuves - pagalvokite: kas jus sieja, kuo ypatingas, kas jį ar ją džiugina, domina, gal neseniai atrado kokį hobį, kažką kolekcionuoja, gal prasitarė apie ką svajoja, ko jam trūksta - tai bus puiki užuomina. Be to, Kalėdos puiki proga geriems žodžiams - priminti ir užrašyti, kodėl kažkas yra mums brangus.

ĮVAIRIOS DOVANOS

1. Autorinis antspaudas. Šiemetinis mūsų dovanų topas. Asmeniška, išieškota, estetiška, o taip pat ir praktiška dovana. Tiks knygų mėgėjui, žmogui dirbančiam mokytoju, teisininku, gydytoju, rankdarbių kūrėjai, turtingos bibliotekos savininkui - ekslibris.lt.

Kartu nueiti į koncertą, degustaciją ar kūrybines dirbtuves. Juk kaip bežiūrėsi, visko, ko reikia, dauguma mes turime. O jeigu kažko neturime - tai tuomet dar didesnė tikimybė, kad tokius renginius sau retai leidžiame. Toks kvietimas - ir dovana, ir laikas praleistas kartu - kas gali būti geriau. Kvietimą galima gražiai įpakuoti, papildyti šventiniu sveikinimu su šiltais žodžiais ar pridėti gardėsį.Studentei, mamai, paauglei, draugei. Galima nešiotis vietoj rankinės arba įsimesti į ją kaip papildomą krepšį. Tuomet jau niekada parduotuvėje tai damai neprireiks neekologiško ir nestilingo parduotuvės maišelio. Mums patiko Loqi - neblunka net antrus metus naudojamas ir skalbiamas. Tiks ir pirkiniams, ir bibliotekos knygoms susidėti, įsimesti vaikų žaislus į kelionę, o vasarą - į paplūdimį. Bus mėgstamas ir naudojamas kasdien. Pravers ir vyrui (ypač tempiančiam į namus plastikinius maišelius).Apsilankyti restorane, kuriame dar nebuvote, paragauti ko nors egzotiško arba tiesiog linksmai pokštauti prie kokteilio, vyno taurės ar popiečio arbatos. Ir dovanos ieškoti iš anksto nereikės, tik rezervuoti staliuką. Tinklapyje bookatable.co.uk ne tik rasite garsiausius Londono restoranus, bet ir puikių nuolaidų bei pasiūlymų. Lietuvoje restorano ieškokite wolt.com. O jeigu labai norite kažką supakuoti - įteikite kvietimą su atviruku ir maža jaukia smulkmena.Apie bendras jūsų akimirkas. Puiki dovana seneliams, draugei, vyrui, sesei, dukterėčiai ar sūnėnui ir kitiems šeimos nariams ar brangiems draugams. Juk retas dėl savęs knisasi fotoarchyve - taip malonu, kai tai padaro kiti. O jeigu įteikti dovaną per sudėtinga arba artimasis per toli - galima nusiųsti suasmenintą atviruką: su savo miesto vaizdu, savimi ir asmenišku palinkėjimu. Rekomenduojame photobox.co.uk ar zoombook.lt Norintiems sudėti dėmesį, o ne daiktus, kad dovana būtų itin asmeniška ir kupina minčių - dvylikos laiškų prenumerata. Įsipareigojimas kiekvieno mėnesio tam tikrą dieną išsiųsti po laišką. Pirmame laiške iškart gali būti ir temos, apie kurias rašysite - pvz. Meilė, Baimė, Svajonės, Nuotykis, Šimtas dalykų, kurie man tavyje patinka, ir kt. Paprastesnis variantas - skrynelė (mason jar) su smulkiomis dovanomis ir dvylika susuktų ritinėlių: dvylika dalykų, kurie man tavyje labiausiai patinka.

7. Girlianda. Labai šventiška, daili ir ilgai grojanti dovana, kuri papuoš ne tik šias ir kitas Kalėdas, bet ir vakarojant nušvies terasą ar sodą, o gal balkoną pavers stebuklinga vieta. Mums patinka thewhitecompany.com ir berrylights.lt.

8. Vėliavų girlianda. Tiks mamoms, nes jas iškabinus, lengva nuskaidrinti vaikų kambarį ir nuotaiką, o vėliau, užuot ilgam nugulusi į stalčius, lauks gimtadienio, rugsėjo pirmosios, mokslo metų pabaigtuvių ar kitų švenčių. Mums patiko jumatamade.com. Beje, etsy.com suvedus parduotuvės šalį Lithuania, atrasite ir daug kitų nuostabių kūrinių iš gimtinės.

9. Kvietimas kartu kažką išmokti. Pasigaminti sušių, šokoladinių saldainių, kibinų, šimtalapio, natūralaus kremo, auskarus, susiplakti kokteilį ar dar kokių įdomybių, žodžiu, dovanoti patirtį. Tiks tiems, kurie „ir taip viską turi“. Įvairių idėjų rasite geradovana.lt/patirtis. Londone rekomenduojame makabriškas kokteilių gaminimo klases The Last Tuesday Society klube bei Įdomybių, meno ir gamtos istorijos muziejuje (The Viktor Wynd Museum of Curiosities, Fine Art & Natural History) - thelasttuesdaysociety.org.

Užsidirbkite daugybę karmos taškų ir prisijunkite prie gerumo akcijų. Padėkite vienišiems, ligotiems ir likimo nuskriaustiems seneliams, kurie negali savimi pasirūpinti. Aukoti galite internetu - redcross.lt. Kita prasminga dovana ir jausmas, kad išpildei, kad ir mažą svajonę ir bent truputį prisidėjai prie gražesnės šventės vaiko, kuriam kitu atveju jos galbūt visai nebūtų - www.vaikusvajones.lt

11. Prenumerata. Jeigu nepavyksta atlėkti į Lietuvą, siuntinį išsiųsti pavėlavote, bet pasveikinti norisi - užsakykite prenumeratą (sodininkui - apie sodą, smalsiam - Iliustruotoji Istorija, stileivai – mados žurnalą ir pan.). Kas mėnesį pašto dėžutėje rasdami mėgstamo leidinio numerį, jus dar ilgai minės geru žodžiu - prenumerata.lt ar magazinesdirect.com.



12. Kelionių žemėlapis. Mėgstančiam keliauti vyrui, draugui, draugei - nutrinamas žemėlapis (Scratch map): aplankyti ir nutrinti kuo daugiau šalių ir jų vėliavų. Daug geriau nei nutrinami loterijos bilietai.

Turbūt jau praėjo tie laikai, kai užsieniečiai manydavo, kad Lietuvoje gyvena baltos meškos ir klausdavo, ar mes turime televiziją. Bet vis dar nemažai jų mano, kad mūsų sostinė Ryga ir kad kalbame rusiškai, o apie turtingą mūsų istoriją ir šaknis nėra girdėję. Kalėdos - puiki proga ne tik pasveikinti artimus žmones, o gal kolegas - bet ir smagiai parodyti mūsų kulinarinį paveldą, unikalumą, estetiką. Juk kaip smagu, kai mylimasis, meilužis, kolega ar bičiulis atranda mūsų gimtinės stebuklus ir grožį. PS. Daug kūrinių iš Lietuvos - asmeninių, rankų darbo, unikalių - galite rasti etsy.com, įvedę parduotuvės šalį.

13. Žolynų smilkalai. Lietuva - žolynų ir gamtos kraštas, tad vietiniai smilkalai, kuriuose susipina kvapusis pelynas, kadagys, padės užuosti šalį, iš kurio esate kilę - facebook.com/Lietuviški-smilkalai.

14. Sutartinės. Į Unesco nematerialaus paveldo sąrašą įtrauktos polifoninės dainos, sutartinės, galbūt ir nebus klausomos kas vakarą, bet tikrai nustebins savo skambesiu, o gal jums ir patiems ši muzika taps atradimu. Turime net baltiškos muzikos leidyklą (dangus.net). Mums patiko: Trys Keturiose „Bitela“, kur sutartinės skamba autentiškai bei šiuolaikiškai aranžuotas Girių dvasios „Ratu“ albumas.



15. Rūtusėliai. Padėkliukai kavai ar arbatai, su senąja lietuvių simbolika. Galima surasti tinkamą jums pagal skonį, temą, santykį su žmogumi, kurį sveikinate - etnodesign.eu.

16. Meduoliniai grybukai. Šis gardėsis įtrauktas į Lietuvos kulinarinio paveldo sąrašą. Be to, žaismingai atrodo, tad nudžiugins ir turinčius vaikų, ir šiaip smaližius - gileskromelis.lt.

O taip, ne tik prancūzai gali riesti nosis ir didžiuotis savo vynais. Lietuviški dar įdomesni, gaminami iš uogų ir vaisių, tad vyno mėgėjams tokia dovana taps įdomia patirtimi. Juodųjų serbentų vynas Voruta – autentiškas, sertifikuotas Lietuvos tautinio paveldo ir Europos kulinarinio paveldo tinklo produktas. Pusiau saldus, derinamas su desertais. Taip pat rekomenduojame Gintaro Sino vynus, kurie gaminami iš natūralių, kruopščiai atrinktų vaisių ir uogų. Naujovė – aronijų vyas: intensyvios, mėlynai raudonos spalvos ir galingo saldžių uogų aromato. Sodrus, kompleksiškas, švelniai salstelėjęs, gerai subalansuotas ir turintis ilgą vaisišką poskonį. Ypatingai gerai dera prie grilyje keptos įvairios mėsos ir puikiai tinka prie uogų pagrindu ruoštų desertų. Beje, karu su vynu galite dovanoti ir išskirtinę privačią degustacija Zarazų rajone įsiskūrusioje vynynėje - gintarosino.eu Jeigu dar nesate parvežę šio skanėsto lauktuvėms - pats laikas. Kadaise mano bičiulis iš Olandijos buvo taip sužavėtas šio, kaip jis pavadino, space cake pyrago, kad stebėjosi, kodėl dar mes jo neeksportuojame į Olandiją ir visą pasaulį - skoniotradicija.lt Švarioje Lietuvos gamtoje auga kvapnios žolelės, tiksiančios ir auginantiems vaikus tėvams, ir kaip dovana kolegai, kuris paminės jus geru žodžiu arbatos pertraukėlės metu. Mėgstantiems gaminti patiks prieskoninės žolelės - etnoprieskoniai.lt Tokių dovanų geriau mažiau, bet įdomesnių, nekasdieninių. Gardžių grožybių rasite šokoladinėse AJ šokoladas (kurio yra ir Beckton’e įsikūrusiame Knygnešio knygyne), Šokolado meistrai, Vilniaus šokoladinėje Obromine arba Chocolate Naive. Gal ir yra nemėgstančių šokolado, bet mes tokį žmogų pažįstame vos vieną.Net jeigu ši kultūra mažai rūpi, bus proga truputį papasakoti apie gilias mūsų šaknis. O ir tie simboliai tokie išieškoti, gražūs – ezoterika.lt. Arba rinkitės papuošalus, sukurtus pagal archeologinių radinių pavyzdžius - lietis.lt

22. Kristinos Sabaliauskaitės knyga apie Vilnių. Nemažai emigrantų apsidžiaugė, kai atsirado patraukliai parašyta angliška knyga apie Vilnių - gal tai bus subtili užuomina jūsų kolegai ar naujam širdies draugui suplanuoti kelionę į Lietuvą - knygnesys.co.uk.



23. Lietuviški receptai angliškai. Pridėkite prie dovanos savo antrai DIY atvirukus su šaltibarščių receptu, ir kas žino, gal vieną dieną išdidus britas, kreivai žiūrintis į rožines sriubas, nustebins jus pietums pagaminęs šaltibarščių - theenvelope.lt. Beatos „Taste Lithuania“ taip pat padės pažinti lietuviškas kulinarines tradicijas.



24. Proud of Lithuania. Svarbiam verslo partneriui arba savo meilei, estetiškai ir šiltai išleista knyga, padedanti prisiliesti prie mūsų šaknų, prisiminti tai, kas svarbu – amazon.co.uk.

Tautinio paveldo produktą įdomu degustuoti - juk tai nėra įprastas gėrimas. Tradicinis midus nestiprus, tačiau jau penkiasdešimt metų gaminamas Žalgiris - neregėto stiprumo. Sykį, kai vienas bičiulis (beje, alkoholio vartojantis itin retai) paklaustas, ko parvežti lauktuvių - paprašė „gal Džiugo sūrio ir to gėrimo, kurio man neleido į lėktuvo saloną įsinešti, pavadinę Molotovo kokteiliu“. Nenuostabu, kad neleido - juk jo stiprumas 75 laipsniai. Lauktuvėms, jeigu draugai nėra abstinentai, visada padaro įspūdį.Žvakės gal ir įprasta dovana Kalėdoms, bet ši - labai miela ir suasmeninta. Galima užrašyti savo norimą tekstą. Varėnos miškų apsuptyje gimstantys kvapnūs kūriniai ragina stabtelėt - o juk to ir ilgimės šventiniame šurmulyje. Be to, pagirtina, kad savo pinigais kvapų kūrėjai dalinasi su Dzūkijos miško žvėreliais - aromalab.co.uk

27. Smells like Spells namų kvapai. Jau ir į D.Britanijos rinką kelią numynę lietuviai. Kalėdos savaime kvepia burtais, tad aromaterapijos žvakė puikiai tiks kaip palinkėjimas apsaugoti namus nuo pykčio - smellslikespells.com.

28. DriuBeauty makiažo šepetėlių valiklis. Pravers draugei ar kolegei, kuriai rūpi grožis ir besirūpinančiai, kad viskas tviskėtų švara, net ir makiažo įrankiai - driubeauty.lt. Prieš į darbą paleidžiant makiažo šepetėlius, rekomenduojame veidą atgaivinti lietuvių sukurta Lecler veido kauke, daugiau skaitykite čia >>>>>>>>>>>



29. Medus. Su valgomomis dovanomis lengva pataikyti į dešimtuką. Britams, mėgstantiems gardžiuotis arbata, puikiai į dovanų arsenalą tiks medus. Mums patinka stilingai įpakuotas Šerkšno medus. Taip pat rekomenduojame Uzdrų bityną - Aloyzo Uzdro ir jo sūnų, Remigijaus ir Mindaugo, prižiūrimas bičių ūkis, kuris pradėjo veiklą 1960 m., dar arklio tempiamomis rogėmis parsivežus pirmą Aloyzo Uzdro krikšto mamos dovanotą bičių šeimą - facebook.com/uzdrubitynas.

30. Lininės dovanos. Nes Lietuva garsėja lino dirbiniais, o ir gražių dalykų turime, stilingų ir modernių - linentales.com.



31. Ledinukai. Maža dovanėlė kolegoms arba šiaip mažiesiems smaližiams, rankų darbo, o be to, tokie dailūs - ir be jokių ten priedų – tutu.lt.



32. Natūralaus vaško žvakės. Gimtadienio tortui, estetiškos, stilingai įpakuotos, su spalvotais dagčiais - ovothings.com.

LIETUVIŠKOS DOVANOS VAIKAMS

Tikime, kad žaislų gausoje išsirinksite tą, apie ką svajoja vaikas. Tikriausiai, jų jau paprašė savo laiške Kalėdų seneliui. O mes norėtume pakalbėti ne apie žaislus - o galbūt tai, ką galėtumėte po eglute pridėti prie jų ar net vietoj jų (jei užtenka drąsos). Nors iš pradžių džiugesys tikriausiai nebus toks, kaip radus eilinę Lego pakuotę, ponį ar Barbę, bet tos dovanos padės atžaloms geriau pažinti savo šaknis.

33. Bumerangas. O gal kaip tas bumerangas, vieną dieną sugrįšite į Lietuvą? Tuo tarpu pasipraktikuoti galima mėtant bumerangą. Smagus ir įtraukiantis užsiėmimas. Neseniai vieno septynmečio gimtadienyje bumerangas buvo įvertintas kaip topinė dovana - bumerangai.lt.



34. Knyga „10 litų“. Nedaug teturime lietuviškų komiksų, o ši istorija apie jau išnykusią mūsų valiutą ir apie lakūnus Darių ir Girėną, skaniai susiskaitys ir didelio, ir mažo skaitytojo. Daug naujo sužinosite ir patys - ona.com.



35. Apranga su lietuviška simbolika. Kalbame ne apie tuos suvenyrinius drabužius su trispalve, o apie skoningą, lietuvaičių siūtą aprangą su įvairiais mums svarbiais simboliais. Pvz. kepurės su Vyčiu. Šios dar ir tampa atšvaitu tamsoje. Arba marškinėliai su baltų simbolika - tiks ir dideliems vaikams - e-kanape.lt.

36. Istorinės spalvinimo knygos. Leidyklos Aukso Žuvys spalvinimo knygutės. Smagiai parašytos knygos istorine tematika, kurias galima spalvinti. Apie Barborą Radvilaitę, viduramžių Kernavę, apie partizanus ar Žalgirio mūšį – auksozuvys.lt.



37. Samčio burtai. Lengvų patiekalų receptai, kuriuos lengvai galės pagaminti ir mažieji. Puikiai tiks pradinukams, paskatinant juos grįžus iš mokyklos savarankiškai pasigaminti lengvų patiekalų - knyguklubas.lt.



38. Stebuklinės lietuviškos pasakos. Tenka išgirsti karts nuo karto piktinantis, kokios baisios ir žiaurios lietuviškos pasakos. Taip manančioms, praverstų paskaityti „Bėgančios su vilkais“ ten labai gražiai aprašoma, kuo svarbūs pasakoje tie kaulų ar kiti mus šiurpinantys archetipai. Beje, vaikystėje tos vietos visai kitaip persiskaito ir užsifiksuoja. Pasakos mus moko, pasakos perteikia tautos išmintį, be to, jų yra ir tikrai gražiai iliustruotų. Mums patiko „Trys laimės“ - niekorimto.lt.

Patiks mėgstančioms stalo žaidimus šeimoms. Istorinis edukacinis vaidmenų stalo žaidimas 9-13 a. baltų genčių tema. Kito tokio žaidimo, kuris mokytų pažinti mūsų senąją kultūrą nežinome, ir vien dėl to jau verta juo pasidomėti - rikis.lt Su faktais, už ką mes dėkingi Lietuvai, tiks paauglei, jau mėgstančiai rašytis savo mintis ir užrašus. Kai klaus vaiko, iš kokio jis ten užkampio - bus pasikaustęs faktais, kuriais mes galime didžiuotis - aciulietuva.lt

41. Dovanokite laiką. Galvodami apie tai, kuo nudžiuginsite brangų žmogų, su meile pakuodami jam skirtą dovaną (nesvarbu, mažą, didelę, patirtį, daiktą), išbandydami kartu vaikui dovanotą žaidimą, eidami drauge į spektaklį, neskubėdami su kolega gardžiuodamiesi kava bei paties iškeptu pyragu ar kikendami prie kokteilio su mylima drauge. Nes šiame daiktų ir pertekliaus pasaulyje dovanos yra svarbios tiek, kiek į jas sudedame savo šilumos ir meilės.