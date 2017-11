Oficiali statistika: Lietuvoje rekordus muša ir emigracija, ir imigracija

Šiemet iki lapkričio iš Lietuvos emigravo daugiau gyventojų, nei pernai per visus metus, tačiau rekordines aukštumas pasiekė ir imigrantų skaičius, rodo Statistikos departamento duomenys.

Šių metų sausio–spalio mėnesiais iš Lietuvos emigravo 50 888 gyventojai, iš jų per 96 proc. yra Lietuvos piliečiai. Pernai per visus metus Lietuvą paliko 50 333 gyventojai.

Imigracija taip pat jau viršijo pernykščius rodiklius: per dešimt mėnesių į Lietuvą atvyko 23 516 asmenų, kai per visus 2016-uosius Lietuva sulaukė 20 162 imigrantų. Šiemet sausį–spalį grįžusių Lietuvos piliečių skaičius išaugo beveik tūkstančiu: atvyko 15 110 lietuviai, kai pernai per visus metus – 14 207.

Pamažu didėja į Lietuvą atvykstančių užsieniečių dalis: pernai jie sudarė 30, per dešimt šių metų mėnesių – 36 procentus.

Autorius: Ignas Jačauskas, BNS