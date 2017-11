Verslas Anglijoje. Lietuvės grikių lukštų pagalvės - Anglijos miegamuosiuose

Kai planavome Londonietės žurnalo viršelio fotosesiją Sandra paklausė, kaip reikėtų pasiruošti? Gerai išsimiegoti. Toks trumpas buvo atsakymas. Iš tikrųjų, šiame pamišusiu greičiu judančiame pasaulyje dažnai pamirštame paprasčiausius, bet būtiniausius gyvenime dalykus. Vienas iš jų - miegas. Galime švaistyti pinigus į kairę ir dešinę: brangiausios kaukės ir pudros, geriausi vizažistai niekada veidui nesuteiks tiek spindesio ir grožio, kiek suteiks geras miegas. Tikiu, pastebėjote, kad gerai išsimiegojus oda tampa skaistesnė, mintys švaresnės, akys spindinčios.

Daugiau negu trečdalį savo gyvenimo mes praleidžiame lovoje. HULLYGOOD kompanijos, gaminančios ekologiškas grikių lukštų pagalves, įkūrėjai SANDRAI DONSKYTEI miegas - šventas reikalas. Lietuvei nesvarbu, kad draugai ją kartais vadina nuobodžia keistuole, kai jauna moteris atsisako kvietimų į vakarėlius ir Londono naktinis gyvenimas jai visai nerūpi. Sandros prioritetai nevisiškai įsipaišo į stereotipinės karjeristės, bėgančios, skubančios, nuolat dirbančios, o po darbų kokteilius gurkšnojančios miestietės paveikslą. Verslininkės dienotvarkėje pirmoje vietoje dažniausiai - miegas, meditacija, šokis, joga, gamta. „Lipu į kalnus, miegu palapinėse. Siela dainuoja, kai esu gamtoje, maudausi iš šaltinių tekančiu vandeniu. Man tai suteikia gyvybės“, - sako verslininkė, kokybiško miego meno norinti išmokyti visus.

Miegas lietuvei svarbus ne tik todėl, kad šiuo metu jis tiesiogiai susijęs su moters verslu. Prieš dešimt metų, tuomet 25-erių Sandrai diagnozuotas paskutinės stadijos vėžys. Tada gyvenimą Anglijoje dar tik pradėjusi lietuvė nusprendė su liga kovoti vienui viena, o miegas buvo svarbiausias vaistas. Foto: Kristida photography. Makiažas: Beauty by Aušra.

„Niekada negalvojau, kad galėčiau užsiimti su miegu susijusiu verslu. Bet tuo pačiu tai gavosi labai natūraliai, nes niekada nedarau kompromisų miegui. Mes negailime pinigų išvaizdai, rūbams, indams, rankinėms. Rūpinamės tuo, ką mato aplinkiniai, kuo prieš kitus galime pasipuikuoti. O ką darom su trečdaliu savo gyvenimo? Kokybiškos patalynės paieškoms neskiriame nei laiko, nei lėšų. Juk nekviečiame kiekvieno sutikto žmogaus į miegamąjį. Tačiau miegas svarbesnis nei rankinės ar drabužiai. Trys sveikam žmogui būtini dalykai, kuriais reikia rūpintis: maistas, sportas ir miegas‟, - sako Sandra Donskytė.

Miegas lietuvei svarbus ne tik todėl, kad šiuo metu jis tiesiogiai susijęs su moters verslu. Prieš dešimt metų, tuomet 25-erių Sandrai diagnozuotas paskutinės stadijos vėžys. Tada gyvenimą Anglijoje dar tik pradėjusi lietuvė nusprendė su liga kovoti vienui viena, apie siaubingą diagnozę nežinojo nei tėvai, nei draugai.

„Operacija Lietuvoje nepavyko. Mano kraujo grupei parinko visiškai neteisingus anestetikus. Prieš operuojant nepatikrino ar užmigau, ar ne. Nubudau ant operacinio stalo, bet nuo skausmo iškart patekau į komą‟, - istorija dalinasi moteris.

Tokie išgyvenimai bet kurį iš mūsų priverstų susidėlioti prioritetus iš naujo ir visiškai pakeisti gyvenimo būdą. „Prie mano ligos prisidėjo begalinis noras padėti mano tuometiniam draugui išsikapstyti iš gilios depresijos. Supratau, kokia yra besąlygiško gerumo kaina ir išmokau labiau mylėti save. Atsikračiau įpročio viskam sakyti 'taip'. Atsisakiau toksiškų draugų ir negatyvių minčių. Tiesiog labai norėjau gyventi, - sako Sandra. - Miegas man buvo bene svarbiausias vaistas, turėjau miegoti daug, kad atgaučiau sveikatą. Tuo metu studijavau ir dirbau. Praleidau ne vieną paskaitą, neidavau į studentų vakarėlius, visi galvojo, kad esu kažkokia atsiskyrusi keistuolė. Niekam neprasitariau, kad kovoju su vėžiu, netgi tėvams. Nemoku priimti žmonių užuojautos, todėl ir pasirinkau tai išgyventi viena. Tėvams nesakiau dar ir todėl, kad jie nebūtų išleidę manęs į Angliją. Penkerius metus, kol dingo vėžio ląstelės, jaučiausi išsekusi, be proto slinko plaukai. Mano kūnas reikalavo poilsio, nepabusdama kartais išmiegodavau po dešimt valandų. Po tų penkių metų jaučiausi naujai atgimusi, turėjau daugiau energijos nei bet kada anksčiau! Netgi dalyvavau Tough Mudder Obstacle Course Racing, pradėjau šokti. Jei klausaisi savo kūno, viskas gaunasi natūraliai, tiesiog nesipriešini ir duoti jam to, ko reikia“.

Miegas, meditacija, šokis, joga, gamta Sandrai yra viskas.

Šiandien apie miegą su Hullygood įkūrėja diskutuoti galima valandų valandas. „Aštuonių valandų miego man reikia mažiausiai. Stengiuosi lovoje atsiduri bent prieš vidurnaktį. Nors iš tikrųjų geriausia - iki vienuoliktos valandos vakaro. Nes valanda miego iki vidurnakčio atstoja dvi po - žymiai geresnė miego kokybė“, - miego meno detalėmis dalinasi verslininkė.



Sena kruopa – inovatyvus požiūris



Mes, lietuviai, užaugom ant grikių. Grikių sriubos, košės, blynai, o visai nesenai viešėdama Vilniuje, restorane „Džiaugsmas“ paragavau ir grikių ledų. Anglams grikiai - visiška egzotika ir naujovė. Sandra pastebi, kad bene pirmą kartą Anglijos dienraščiuose naujienos apie grikius, šalia kitų vadinamojo super maisto produktų, pasirodė praėjusiais metais. Didžiausi šalies dienraščiai tuomet rašė, kad bolivinė balanda (angl. Quinoia) is so last year, dabar ant bangos - grikiai. Grikiai tapo madinga naujove, nes Deliciously Ella, Jamie Oliver, Gordon Ramsey ir Nigella Lawson, keturi žymieji pasaulio kulinarai, savo receptuose pradėjo naudoti grikius.

Ekologiškas grikių lukštų pagalves gaminanti Sandra negali ramiai praeiti pro restoranus ar parduotuves, siūlančius grikių patiekalus ir gaminius. „Dabar labai daug restoranų įdiegė grikių patiekalus, nes jie neturi gliteno, yra vitaminų šaltinis. Pati dažniau valgau grikius, nes turiu skydliaukės problemų, tad gydytojų patarimu, atsisakiau gliteno turinčių produktų. Tik dėl sveikatos, ne dėl mados“.

Grikių lukštų pagalvės Anglijos miegamuosiuose taip pat naujovė. Britai pripratę miegoti ant sintetikos, plunksnų ar memory foam. Kaip ir kiti grikių produktai, grikių lukštų pagalvės dažnai yra nežinomos ir nepatrauklios pirkėjams. Išrankūs viduriniosios klasės britai, kuriems Sandra tikisi parduoti daugiausiai pagalvių, net akies krašteliu nežvilgtelėtų į nedailiai atrodančius gaminius. Frazę, kad svarbiausia tai, kas viduje, o ne išorėje, kartotumėte bergždžiai. „Mano mama Lietuvoje naudoja grikių pagalvę. Nusipirkau ir aš, išbandžiau pati, taip pat keletas mano draugų. Reakcijos teigiamos, tačiau pastebėjau, kad prekė - gera, įvaizdis - labai blogas, pagalvės išties prastai atrodo. Problema ne su grikiais, bet su medžiaga, pristatymu. Nors ekologiškos prekės dabar labai populiarios, tačiau niekas jų nepirktų vien dėl nepatrauklaus pristatymo. Sukau galvą kaip būtų galima inovuoti šį produktą, atlikau marketingo tyrimus, kalbėjau su specialistais. Siekiau, jog pagalvės ne tik būtų aukščiausios kokybės, bet ir patrauklios, modernios. Viską, nuo logotipo, vardo, tinklapio sukūriau pati. Hullygood pradėjau kaip laisvalaikio verslą“, - apie verslo pradžią pasakoja lietuvė.

Dešimt metų Anglijoje gyvenanti S. Donskytė iki šiol darbavosi pardavimų, marketingo, renginių organizavimo srityse. Jos dėka Wembley stadione prieš kelis metus įvyko stipriausio pasaulyje vyro rinkimai, kuriame dalyvavo ir Žydrūnas Savickas. Hullygood idėja gimė praėjusią vasarą. Pradžioje Sandra verslo idėjai skyrė vakarus ir savaitgalius, vėliau atsisakė visų marketingo klientų, nėrė į grikių lukštų pagalves ir kelis mėnesius gyveno vien iš savo santaupų.

„Verslo pradžia kainavo apie £7000. Manau pavyko, nes sumaniai ir ilgai su verslo partnere ieškojome tinkamų tiekėjų, daug ką dariau pati. Tarkim, niekada nebuvau kūrusi tinklapio, bet esu užsispyrusi, tad išsirinkau patinkantį pavyzdį ir sudėliojau. Jei užsispyriu - viską galiu padaryti“, - šypsosi verslininkė.

Pasak Sandros, kuriant Hullygood sunkiausia buvo surasti tinkamus tiekėjus, mat ji ieškojo tik organiškų medžiagų. Lietuva yra antra šalis Europos Sąjungoje pagal išaugintų grikių kiekį. Lenkija pirmauja. Verslo pradžiai lietuvė pasirinko Lenkijos grikių augintojus

„Tinkamų produktų ieškojau ir Lietuvoje, ir Anglijoje. Daug kas tikindavo, kad jų grikių lukštai yra ekologiški. Iš tikrųjų daugumos tiekėjų parduodami lukštai apdoroti naudojant chemikalus. Chemikalai gali būti naudoti auginimo, derliaus nurinkimo ir valymo stadijose. Jei bent viename iš šių procesų naudojami chemikalai - tokie grikiai nebėra organiškas produktas. Hullygood viskas nuo A iki Z yra organiška ir ekologiška. Netgi maišelis, kuriame siunčiame pagalves“.

Daugelis žmonių šiandien kenčia nuo odos problemų ir astmos. Lietuvė ilgai ieškojo tinkamos medžiagos pagalvėms apvilkti. Hullygood gaminių viduje yra tik ekologiški grikių lukštai, o užvalkalas pagamintas iš 50% natūralaus bambuko ir 50% lino pluoštų. Bambukas kartu su linu yra viena iš stipriausių ir ilgiausiai išsilaikančių medžiagų – savo pasirinkimą paaiškina verslininkė.

Nors ekologiški produktai šiuo metu yra ant bangos, žmonės, kurie perka grikių pagalves, tikrai jas renkasi ne dėl mados, sako Sandra. „Matau, kas yra mūsų pirkėjai. Tai dažniausiai tie, kurie turi problemų su miegu, kuriems svarbu ne tik tai, ką jie valgo, bet ir ant ko miega. Juk dažnai neišsimiegame, atsikeliame su kaklo, pečių ar nugaros skausmais būtent todėl, kad pasirenkame netinkamas pagalves“.

Ar gali grikių lukštų pagalvė išspręsti miego problemas? Ne visas, bet tikrai nemažai, tikina Hullygood įkūrėja. „Kai pradėjau domėtis, skaityti, nagrinėti ir žiūrėti, kas čia per reikalas, pati labai nustebau. Grikių lukštai - tai gamtos memory foam. Jie naudingi dėl kelių savybių. Didžiausia problema, kurią jie išsprendžia - nepatogi miegojimo poza. Paprastai kenčia tie, kurie keičia miego pozicijas, vartosi ant nugaros, pilvo ar šono, o įprastos pagalvės prie naujų pozų neprisitaiko. Grikių lukštai juda, kai juda žmogus. Jie subyra ten, kur yra likusi tuščia vieta, tarsi prisitaiko prie kiekvienos skirtingos kūno formos ir temperatūros. Antra, tiek bambukas, linas, iš kurių gaminami pagalvių užvalkalai, tiek grikiai neleidžia pataluose įsikurti bakterijoms ir nereikalingiems gyviams. Medvilnė į pagalvės pluoštą leidžia prasiskverbti ir kauptis dulkėms, prakaitui, nešvarumams. Mes visu tuo kvėpuojam. Grikiai, bambukas ir linas yra antiseptikai“.

"Siela dainuoja, kai esu gamtoje, maudausi iš šaltinių tekančiu vandeniu. Man tai suteikia gyvybės“, - sako verslininkė, kokybiško miego meno norinti išmokyti visus.

£79 kainuojanti grikių lukštų pagalvė, pasak Sandros, tarnaus mažiausiai penkis metus ar ilgiau. Grikių lukštai per metus šiek tiek apsitrina, tačiau juos bet kada galima papildyti. „Į pagalves dedame daugiau grikių, gaminam dideles, bet duodam galimybę kiekvienam prisitaikyti jas pagal save. Šone yra užtrauktukas, grikių lukštus galima nupilti ar jų pridėti. Jei reikia, mes visuomet papildysime. Plauti grikių lukštų pagalvės nereikia. Jei netyčia, pavyzdžiui, vaikas išpylė ant pagalvės skystį ar panašiai, grikius galima išpilti, bambuko ir lino apvalką išplauti, išdžiovinti ir grikių lukštus vėl supilti atgal“, - pataria kokybišką miegą dievinanti lietuvė.

Dievinu... jausmą, kurį patiriu tiek šokdama viena, tiek su partneriu - tai lyg geras orgazmas.

Siaubingai bijau... iš tiesų, nėra nieko, ko siaubingai bijočiau savo kasdienybėje. Gal koks egzotiškas gyvis džiunglėse ar vandenyne išgąsdintų, arba šokimas parašiutu.

Nemėgstu... šaltos kavos, bobiško apatinio trikotažo, užuojautos, padlaižūnų bei žmonių, kurie nuolat atranda dėl ko dejuoti.

Norėčiau turėti... nesibaigiantį energijos ir sveikatos šaltinį - be jų pasaulis dažosi niūresnėmis spalvomis.

Svajoju... vieną dieną gyventi su šeima ant tekančios upės ar ežero kranto, kur galėčiau maudytis (nuoga) bet kuriuo metų laiku.

Labiausiai nusivyliau... savo labai artima drauge, kuri nusprendė nutraukti metų metus klestinčią draugystę, nes davė kelią egoizmui. Liūdna.

Negaliu atsikratyti įpročio... gerti kavą, nors ir puikiai žinau, kad ji kenkia mano mažakraujystei.

Londonietės skaitytojams Sandra dovanoja 15% nuolaidą Hullygood pagalvėms, kurias rasite www.hullygood.com. Nuolaidos kodas: londoniete.