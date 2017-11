Princas Harry ir jo sužadėtinė Meghan Markle susidūrė su „daug netiesos“

Didžiosios Britanijos princas Harry (Haris) ir jo sužadėtinė aktorė Meghan Markle (Megan Markl) tikisi sukurti šeimą, pirmadienį pareiškė pora per pirmą savo interviu.

Žurnalistų paklaustas, ar planuoja turėti vaikų, princas atsakė, kad eis „žingsnis po žingsnio“. Anksčiau jis yra sakęs, kad norėtų sukurti šeimą.

Vyresnysis Harry brolis princas Williamas (Viljamas) vedė savo išrinktąją Kate (Keit) 2011-aisiais. Jiedu turi du vaikus ir laukiasi trečiojo.

Per pirmą poros interviu M. Markle sakė, jog „kad ir kaip naiviai skambėtų“, ji nė neįtarė, kokio milžiniško susidomėjimo sulauks jos santykiai su princu. Ji sakė, kad jųdviejų pora susidūrė su „daug netiesos“, ir moteris greitai nutarė nebeskaityti, ką apie jų santykius rašo spauda.

