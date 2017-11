Britanijos premjerė parlamente pradeda kovą dėl „Brexit“ įstatymo

Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May (Tereza Mei) antradienį parlamente pradėjo svarbią kovą dėl „Brexit“, o įstatymų leidėjai įvairiais būdais reikalauja, kad ji pakeistų strategiją, padidėjus įtampai skandalų sukrėstame ministrų kabinete.

Įstatymų leidėjai turės pirmą galimybę išnagrinėti Pasitraukimo iš Europos Sąjungos įstatymo projektą, oficialiai užbaigsiantį Britanijos narystę Bendrijoje ir perkelsiantį keturis dešimtmečius leistus ES teisės aktus į Jungtinės Karalystės teisinę sistemą.

Jeigu sukilę Konservatorių partijos parlamentarai susivienys su opozicijoje esančiais leiboristais, Th. May vyriausybei gresia pralaimėti kovą dėl svarbių šio įstatymo pataisų. Tokiu atveju mažumos vyriausybė dar labiau susilpnėtų.

Vyriausybė žada, kad 2019-ųjų kovą Britanijai palikus Bendriją, ji užtikrins teisinio tikrumo principą.

Vis dėlto kritikai perspėja, kad įstatymo dėl išstojimo iš ES projektas atspindi ministrų bandymą užgrobti valdžią, o kiti šį teisės aktą laiko galimybe suformuoti premjerės politiką dėl „Brexit“.

Parlamentarai, įskaitant pačios Th. May Konservatorių partijos atstovus, pateikė 188 puslapius įstatymo pataisų; jas artimiausiomis savaitėmis svarstys parlamento frakcijos.

Įstatymo projekto svarstymas parlamente prasideda premjerei atsidūrus sudėtingoje padėtyje: po pirmalaikių rinkimų birželį jos partija prarado daugumą parlamente, be to, jai sunku užsitikrinti lyderystę netgi ministrų kabinete.

Per pastarąsias porą savaičių iš vyriausybės pasitraukė du ministrai: gynybos sekretorius atsistatydino dėl kaltinimų seksualiniu priekabiavimu, o pagalbos užsienio šalims sekretorė buvo priversta trauktis iš posto dėl be leidimo rengtų susitikimų Izraelyje. Be kita ko, dar du vyriausybės nariai kaltinami nurodinėję Th. May, kaip vykdyti „Brexit“.

Premjerė taip pat patiria vis daugiau spaudimo iš Briuselio dėl finansinių Britanijos įsipareigojimų Europos Sąjungai, kad ir toliau galėtų vykti „Brexit“ derybos. Bendrijos lyderiai kitą mėnesį per viršūnių susitikimą turi nuspręsti, ar pradėti derybas dėl pereinamojo laikotarpio po Britanijos išstojimo ir būsimos partnerystės sutarties.

„Beprasmiška ir neproduktyvu“

Pasirodžius pranešimams, kad dešimtys konservatorių parlamentarų remia pasiūlymą nuversti Th. May, pirmadienį smuko svaro kursas.

Per pirmą įstatymo projekto dėl pasitraukimo iš ES svarstymą antradienį opozicinė Leiboristų partija sieks balsuoti dėl pataisos, kuri leistų pratęsti Britanijos narystę ES bendrojoje rinkoje ir jos muitų sąjungoje bei pripažinti Europos Teisingumo Teismo jurisdikciją pereinamuoju laikotarpiu.

Vyriausybė tvirtina norinti, jog pereinamasis laikotarpis tęstųsi maždaug dvejus metus po „Brexit“, kad šalies ekonomika nenusiristų į „bedugnę“, tačiau pabrėžia, kad Britanija tuo metu jau bus visiškai išstojusi iš ES.

Dėl to ji pateikė savo pataisą, kad įstatyme būtų nurodyta Britanijos išstojimo iš Bendrijos data. Ji gali būti aptarta vėliau antradienį, nors šiuo klausimu balsuojama nebus.

Tačiau toks pasiūlymas sukėlė kai kurių konservatorių parlamentarų pyktį.

Vienas jų, buvęs generalinis prokuroras Dominicas Grieve'as (Dominikas Grivas), naujienų agentūrai AFP sakė, kad tai yra „visiškai beprasmiška ir neproduktyvu“. Jis pridūrė, kad tokia nuostata neleis britams būti lankstiems, jei derybos užsitęstų.

Sudėtingiausi balsavimai veikiausiai įvyks artimiausiomis savaitėmis, kai D. Grieve'as ir kiti konservatorių parlamentarai sieks sumažinti minėto įstatymo projekto ministrams suteikiamas galias keisti ES direktyvų nuostatas, perkeliant jas į nacionalinę teisę.

Debatų išvakarėse vyriausybė paskelbė padarysianti tam tikrą nuolaidą prieštaraujantiems parlamentarams ir pažadėjo atskirą teisės aktą, suteiksiantį galimybę įstatymų leidėjams balsuoti dėl bet kokios „Brexit“ sutarties, o į jų sprendimą bus privaloma atsižvelgti.

Leiboristų partijos „Brexit“ reikalų sekretorius Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) sakė, kad tas pasiūlymas buvo „didžiulis ant sutriuškinimo slenksčio esančios silpnos vyriausybės žingsnis atgal“.

Vis dėlto „Brexit“ reikalų sekretorius Davidas Davisas (Deividas Deivisas) pareiškė, kad tuo atveju, jeigu parlamentarai nepriims išstojimo iš ES įstatymo, Britanija vis tiek 2019-ųjų kovo 29-ąją pasitrauks iš Bendrijos.

BNS inf.