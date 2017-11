Kokius lietuvius mato pasaulis ir ką jam padovanosime savo šimtmečio proga?

Šiandien tampa vis labiau įprasta dalintis: vieta, kur gyvenam, automobiliu, kuriuo kasdien važinėjam, įspūdžiais, kuriuos patiriame keliaudami. O ar lietuviai moka dalintis?

Valstybės atkūrimo šimtmečio išvakarės šį klausimą kelia projekto „Dovana Pasauliui“ organizatoriai ir kviečia 2018 metais visus lietuvius gyvenančius užsienyje šimtmečio šventę įprasminti parodant kokia dalinga, išradinga ir kūrybinga tauta esame. Tai padaryti labai paprasta: tereikia šalies, kurioje gyvena bendruomenei padovanoti savo dainą ar koncertą, išradimą, krepšinio pamoką, suolelį parke ar bet kokį kitą šiek tiek savanoriško laiko reikalaujantį sumanymą su šūkiu Celebrate Sharing #100!

„Lietuvoje mes jau prigalvojome įvairiausių idėjų kaip pažymėti šią gražią datą. O kaip atkreipsime pasaulio dėmesį į mūsų šalies Šimtmečio šventę? Tikime, kad receptas – tai išradingos, mūsų tautos dosnumą ir kūrybiškumą liudijančios dovanos tų šalių, kuriose gyvename piliečiams. Dalinantis tuo, ką mokame geriausiai, skirdami savo laiką su šūkiu Celebrate Sharing #100!, abejingų nepaliksime“ – apie sumanymą pasakoja projekto vadovė Lina Dusevičienė.

Projekto platforma aktyviai registruoja planuojamų Dovanų pasauliui idėjas ir jau įgyvendintus pavyzdžius. Vienas jų, Dmitrijaus Kanovičiaus, buvusio vilnietčio, verslininko ir investuotojo, gyvenančio Toronte nuo 1983 metų, padėka Kanadai už jam suteiktą galimybe sukurti naują gyvenimą projektu ,,Looking at the Stars” ("Žiūrint į žvaigždes"). Tai jo labdaros iniciatyva skirta visuomenės atstumtųjų įkvėpimui, kurios dėka pasaulinio lygio žvaigždžių atliekama klasikinė muzika pasiekia Kanados kalėjimų ir gydomųjų įstaigų - visuomenės "pamirštas" - auditorijas: kalinius ir pacientus.

Kitam pasaulio krašte, spalį Indijos lietuvių bendruomenė pasistengė, kad Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras surengtų koncertą Mumbajuje ir amžiaus sukakties proga Lietuva Indijos visuomenei pasirodytų kaip muzikali ir kūrybiška. Tuo pačiu tikslu Londone gyvenantis pianistas Rimantas Vingras surengė visą Baltijos muzikos festivalį, kuriame Baltijos šalių atlikėjai pateikė Anglijos muzikos mėgėjams Baltijos šalių kompozitorių kūrinius.

O štai Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos Danijoje Norvegijoje, Suomijoje ir Švedijoje kartu surengė fotografijų parodą „Veržli, ambicinga ir pozityvi 100-mečio Lietuva!“, kuri nuo 2017 m. rugsėjo iki 2018 m. vasario keliaus po šių šalių sostines ir žavės jų gyventojus vaizdais ir žvilgsniais. Fotografijas konkursui atsiuntė 11–59-erių metų amžiaus lietuviai iš Švedijos, Suomijos, Norvegijos, Danijos, Belgijos, Lenkijos, JAV ir įvairių Lietuvos miestų bei miestelių. Profesionali komisija parodai atrinko 18 nuotraukų. Šis skaičius simbolizuoja šventės progai ir Lietuvos istorijai svarbius 1918-uosius.



Ieškantiems idėjų organizatoriai vardina kelis puikius Lietuvoje jau veikiančius visuomeninių iniciatyvų pavyzdžius, kuriuos puikiausiai galima pritaikyti gyvenant svetur. Pavyzdžiui suburti kaimynus aplinkos gražinimo talkai – Lietuvoje išaugusio ir kasmet vis gausesnio projekto DAROM būdu (mesdarom.lt). Kolegas pakviesti tapti pasaulinio Gatvės muzikos dienos (GMD) judėjimo dalyviais – kartu su augančia Lietuvos miestų bendruomene (gmd.lt). Arba pasodinti ąžuolų parke. Arba inicijuoti sriubos virimą, maisto nepasiturintiems rinkimo akciją kaip tą Lietuvoje daro Maisto bankas (www.maistobankas.lt). Arba tiesiog, kiekvienam tiesiog pamokyti kaimynų vaikus ar vaikų bendraklasius margučių marginimo ir ridenimo tradicijų per artėjančias Velykas. Svarbiausia, kad kuo daugiau žmonių visame pasaulyje sužinotų apie lietuvių dosnią širdį, norą telktis bendrystėn, švęsti prasmingai ir įdomiai.

Mažų ir didelių iniciatyvų registracijos „Dovana pasauliui“ projektas lauks iki gruodžio 1 dienos.

