Kaip taupyti perkant? Pradėkite jau dabar

Atrodo dvi priešingybės – pirkti ir taupyti. Tačiau shopping’o mėgėjams reikėtų žinoti, kad egzistuoja tinklapiai, siūlantys grąžinti šimtus ar net tūkstančius už jūsų pirkinius.

Iš karto skamba kaip konspiracijų teorijos? Lietuviams bonusų sistemos (angl. cashback) vis dar naujovė. Ir aš dažniausiai ignoruoju panašius siūlymus. Tačiau britų spaudoje vis dažniau mirga istorijos apie sėkmingai taupančius pirkėjus. “Tikrai viskas patikima, saugu, daug paprasčiau nei atrodo, nieko nekainuoja ir neeikvoja laiko. Toks taupymo būdas - tarsi geras įprotis, tereikia įsivažiuoti”, - užtikrina vieno iš bonusų tinklapių Bonusway Lietuvos padalinio vadovė Justina Salokanto, sutikusi papasakoti ir patarti, kaip taupyti perkant naudojantis Bonusway sistema.

Prieš šešis metus Suomijoje gimusi kompanija šiandien sėkmingai veikia jau 14 šalių. Lietuvoje Bonusway įsikūrė tik vasarą, tad galima teigti, taupymo perkant mada ateina ir į lietuvių namus. Anot Justinos, Bonusway ateityje gali tapti tarsi Facebook internetinių pirkėjų pasaulyje: su draugais bus galima dalintis atradimais, nuolaidomis, netgi žaisti žaidimus.

Su tokiais garsiais prekių ženklais kaip eBay, Asos, AliExpress, Booking.com dirbanti kompanija visiems užsiregistravusiems į taupyklę netgi įmeta po 3 eurus: užsiregistravę šioje nuorodoje www.bonusway.lt – gausite 3 eurus už savo pirmą pirkinį. Registruotis gali ir JK gyvenantys lietuviai, nes beveik visos parduotuvės pristato prekes į Jungtinę Karalystę ar, labai dažnai, netgi yra šalyje.

Jau dabar graužiu nagus pagalvojusi kiek galėjau sutaupyti pirkdama sukneles iš Asos, užsisakydama viešbučius per Booking.com ar Hotel.com. Bet, kaip sakoma, niekada nevėlu pradėti ir every little helps.

Daugelis pirkėjų ignoruoja panašias žinutes kaip "gaukite dalį pinigų už prekes" ar panašiai. Kodėl verta naudotis bonusų sistema?

Registracija Bonusway.lt puslapyje yra nemokama ir pirkinių kaina tokia pati kaip perkant be bonusų sistemos. Taigi, pirkėjas visiškai nieko nepraranda, o sutaupyti gali. Viskas labai paprasta: pirkėjas pirma turi eiti į Bonusway.lt svetainę, ten spausti ant pasirinktos parduotuvės ir tada jau pirkti iš parduotuvės kaip įprasta. Parduotuvė užfiksuoja, kad pirkėjas pirko per mus ir sumoka mums komisinius už pirkinį ir mes dalį komisinių išmokame klientui kaip bonusą. Jeigu pirkėjas dažnai perka internetu, per ilgesnį laiką susikaupia gana didelė suma. Pirkėjas tiesiog gauna dalį pinigų atgal beveik neįdėdamas papildomų pastangų.

Kaip manote, ar bonusų sistema skatina daugiau pirkti, vartoti?

Ir taip, ir ne. Jeigu žmonės pradeda daugiau pirkti internetu, jie tada mažiau perka įprastose parduotuvėse ir išleidžiamų pinigų kiekis išlieka panašus. Taip pat dažniausiai perkama iš tų pačių internetinių parduotuvių kaip ir ankščiau, tik per bonusų sistemą. Pavyzdžiui, jeigu žmogus visada užsakinėja apgyvendinimą per Booking.com, o dabar tiesiog eina į šią parduotuvę per Bonusway.lt, jis gauna 4% pinigų atgal nieko papildomai neišleisdamas.

Kiek maždaug galima sutaupyti naudojantis Bonusway sistema?

Perkant kelis kartus per mėnesį galima sutaupyti kelis šimtus eurų per metus.Viskas priklauso nuo to, kiek ir kaip dažnai perkate. Turime narių, kurie yra surinkę kelis tūkstančius per metus.

Kiek laiko jau veikia Bonusway kompanija? Lietuviams vartotojams 'cashback' sistemos, manau, vis dar atrodo kaip naujovė?

Bonusway buvo įkurtas Suomijoje 2011 metais ir šiuo metu veikia jau 14 šalių. Lietuvoje startavome šią vasarą liepos mėnesį įsigydami ir sėkmingai 4 metus veikusį bonusų puslapį pavadinimu pinigaigrizta.lt.

Nuolat skubančiame pasaulyje žmonės apsipirkti nori greitai ir efektyviai. Ar sudėtinga, daug laiko užtrunka naudotis Bonusway pirkimo sistema?

Naudojantis Bonusway nereikia įdėti daug papildomų pastangų ir laiko, tereikia užsiregistruoti puslapyje ir eiti į parduotuvę per Bonusway.lt. Tai viskas! Bonusas užfiksuojamas automatiškai ir taip kiekvieną kartą.

Ar jus pati naudojatės Bonusų sistemomis, kiek jau laiko, kiek sutaupėte?

Naudojuosi šia bonusų sistema jau porą mėnesių. Dabar turiu sukaupusi 53,7 eurus savo paskyroje. Jau po pirmos savaitės buvau surinkusi 6,29 eurus, nors pirkau tik vieną kartą iš AliExpress už 20. Gavau 1,29 Eur bonusą už pirkinį iš AliExpress, 4 Eur už pakviestą draugą ir 1 Eur už pasiektą naują lygį. Kiekvienas žmogus, prisiregistravęs Bonusway.lt puslapyje, gauna nuorodą su kuria gali pakviesti draugus į Bonusway.lt puslapį. Už kiekvieną prisijungusį ir bent 1 Eur bonuso surinkusį narį pakvietėjas gauna 4 Eur bonuso. Tad jeigu kas nors pakviečia 10 žmonių, perkančių internetu į Bonusway puslapį, jau gauna 40 Eur. Žinau, kad yra narių, kurie už žmonių pakvietimus Lietuvoje yra jau užsidirbę virš 100 Eur. Už aktyvumą puslapyje skiriami “medaliai” ir surinkus tam tikrą “medalių” skaičių yra pasiekiamas naujas lygis. Tad Bonusway.lt puslapyje galima užsidirbti ir nieko neperkant!

Kuo Bonusway yra pranašesnė už kitas bonusų sistemas?

Bonusway labai patogu naudotis. Registruotis greitai ir paprastai galima e-paštu ar per Facebook. Kaip jau minėjau, naudojantis šia sistema užsidirbama net ir nieko neperkant, tiesiog rekomenduojant draugus. Bonusway puslapio kataloge galima rasi daugiau nei 200 vietinių ir tarptautinių parduotuvių, iš kurių galima pirkti drabužius ir batus, knygas ir žaislus, užsisakyti maisto ir net viešbutį, pirkti lėktuvo bilietus. Manau, kad visai netrukus Bonusway taps tarsi Facebook internetinių pirkėjų pasaulyje: su draugais bus galima dalintis atradimais, nuolaidomis, netgi žaisti žaidimus. Taip pat lietuviai vartotojai gali mums rašyti sava kalba, lietuviškai, jei turi klausimų ar reikėtų išspręsti kokią problemą.

Bonusway bendradarbiauja su garsiausiais pasaulio ženklais: eBay, Asos, Booking.com, AliExpress ir kt. Kur dažniausiai apsipirkinėja lietuviai?

Pirmauja mados, grožio ir stiliaus parduotuvės. Būtent šiose parduotuvėse ir apsiperkama dažniausiai. AliExpress yra rinkos lyderis, matome, kad lietuviams patinka siųstis pigesnes prekes iš užsienio parduotuvių. Taip pat dažnai perkama iš kitos kinietiškos parduotuvės Gearbest. Populiarūs papildai ir prekės sportuojantiems Myprotein parduotuvėje. Lietuviai pasitiki užsienio parduotuvėmis ir naudojasi jų paslaugomis.Taip pat vis daugiau žmonių naudoja Bonusway.lt užsakinėdami apgyvendinimą kelionių metu per Booking.com ir Hotels.com. Keliautojai bet kuriuo atveju užsakinėtų iš šių puslapių, o dabar susigrąžina ir dalį pinigų, kuriuos gali išleisti kaip tik nori. Turime daug keliautojams skirtų parduotuvių. Booking.com, Hotel.com, Agoda ir daug kitų. Jas visas galima rasti čia: www.bonusway.lt/stores.

Ar patikima ir saugu naudotis bonusus už prekes siūlančiais tinklapiais?

Bonusway yra Suomijos įmonė, veikianti 14 šalių ir turinti 3,5 milijono narių. Pasitaiko nesklandumų, tačiau jeigu bonusas neužfiksuojamas, galima susisiekti su Bonusway klientų aptarnavimu adresu [email protected] Kiekvienas atvejis yra asmeniškai išaiškinamas. Tad nėra ko nerimauti. Pabandyti visuomet galima. Niekas jūsų nenubaus, jei dėl vienos ar kitos priežastis nuspręsite nebesinaudoti tokia virtualia taupykle.

Paprastas gidas kaip pradėti taupyti:

1. Užsiregistruokite. Užsiregistravę www.bonusway.lt – gausite 3 eurus už savo pirmą pirkinį. Registruotis gali ir JK gyvenantys lietuviai, nes beveik visos parduotuvės pristato prekes į Jungtinę Karalystę ar, labai dažnai, netgi yra šalyje.

2. Susiraskite parduotuvę. Įsivaizduokite, jog atėjote į Westfield prekybos centrą – reikia surasti ko ieškote. Tik internetu daug greičiau: įveskite norimos parduotuvės pavadinimą į paieškos sistemą ar atsidarykite parduotuvių sąrašą čia: www.bonusway.lt/stores.

3. Užeikite į parduotuvę. Tiesiog paspauskite ant pasirinktos parduotuvės logo ir tiek, galite pradėti apsipirkinėti kaip įprasta, patogiai įsitaisę namuose ar kur tik norite. Papildomai nieko nereikia daryti, o Bonusway narių srityje galėsite stebėti , kiek sutaupote pirkdami. Nepamirškite kitąkart į tą pačią parduotuvę užeiti per Bonusway.lt