Weinsteino skandalas žymi vyrų „dinozaurų“ eros pabaigą, sako Catherine Zeta-Jones

Kino prodiuserio Harvey Weinsteino (Harvio Veinsteino) nuopuolis turėtų pažymėti moteris medžiojančių vyrų „dinozaurų“ eros pabaigą, antradienį pareiškė Holivudo žvaigždė Catherine Zeta-Jones (Ketrin Zeta Džouns), dalyvaudama filmo apie žiauriai, bet užtikrintai savo problemas sprendusią moterį premjeroje.

„Oskaru“ apdovanota aktorė išreiškė viltį, kad H. Weinsteino skandalas bus „paskutinis lašas arba pagaliau lūžio taškas“, pakeisiantis elgesį su moterimis ne tik Holivude bet ir „bet kurioje pramonės šakoje, įmonėje, mokykloje ar kolegijoje“.

„Tikėkimės, kad nuo šiol tie senieji didieji vyrai dinozaurai, galvojantys, kad gali išsisukti su tokiu elgesiu, išnyks“, – sakė ji žurnalistams.

Didžiojoje Britanijoje gimusi aktorė, kuri atliko pagrindinį Kolumbijos narkotikų baronės Griseldos Blanco (Griseldos Blanko) vaidmenį naujajame televizijos filme „Kokaino krikštamotė“ (Cocaine Godmother), pajuokavo, kad jos herojė gana paprastai spręsdavo vyrų seksizmo problemą: „Šaudavo jiems į galvą“.

Pasak C. Zeta-Jones, nors ji nepritaria tokiam elgesiui, tačiau kaip moteris ji „turi pripažinti, kad mes vis dar kovojame už lygybę darbo vietoje“.

„Griselda neturėjo savybių, kurios galėtų išpirkti jos poelgius, tačiau ji mokėjo vieną dalyką – atsilaikyti prieš vyrus vyrų pasaulyje“, – kalbėjo aktorė Kanų mugėje MIPCOM, kurioje buvo pristatytas naujasis filmas.

Seksizmo „problema egzistuoja ne tik kino, teatro ar televizijos industrijoje, – pridūrė C.Zeta-Jones. – Ji yra paplitusi visur. Mes, moterys, būname nubloškiamos, jei esame ambicingos. Vyrams taip nebūna. Mes turėtumėme didžiuotis, kad esame ambicingos ir to neslėpti“.

Aktorė sakė turinti vilties, kad H. Weinsteino istorija bus gera pamoka, nes „kitaip mes tikrai įstrigsime labai liūdname ir destruktyviame pasaulyje“.

Nepaisant grobuonių grėsmės, ji siūlė jauniems aktoriams „neprarasti savo jautrumo – jis labai svarbus jūsų darbe. Jautrumas yra gražus bruožas ir mes turime jį išsaugoti, ir mums turi būti leista jį turėti. Bet mums svarbu žinoti, kad jis yra apsaugotas“.

Gražuolės amplua

48 metų C.Zeta-Jones nusprendė palikti Britaniją ir vykti į Holivudą todėl, kad gimtinėje jautėsi gaunanti vaidmenis tik dėl savo grožio. Aktorei patinka vaidinti sudėtingas, ambicingas moteris, tokias kaip Blanco, kuri „buvo didžiausią baimę ir siaubą kelianti moteris narkotikų versle“ praėjusio amžiaus aštuntajame ir devintajame dešimtmetyje, prieš iškylant Pablui Escobarui (Pablui Eskobarui).

„Savimeilė būna labai paglostyta, kai tavo personažas visada yra „graži seksuali moteris, kuri įeina į kambarį...“. Bet kai aš tai išgirstu, susierzinu : Reikės per daug laiko plaukams ir makiažui. Jeigu galėčiau apsieiti be to ir tiesiog išsiaiškinti, kokia yra ta moteris...“

C.Zeta-Jones papasakojo, kad dėl narkotikų baronės vaidmens ji priaugo svorio ir savaites mokėsi vaikščioti taip, kaip tai darė Blanco.

Ir nors Blanco buvo savotiška apsipirkinėjimo maniakė, kurios namai buvo sausakimši dizainerių kurtų drabužių ir aksesuarų, jos gyvenimas „visai nebuvo žavingas“.

„Ji niekada neišeidavo iš namų, jeigu jai nereikėdavo ko nors nužudyti“, – sakė C.Zeta-Jones.

Ji taip pat džiaugėsi, kad vaidindama senstančią Juodąją našlę ji neturėjo jaudintis dėl „pabrinkusių paakių“, jeigu per filmavimus gerai neišsimiegodavo.

Aktorė sakė „paprastai mieganti prisidėjusi pagalvių“, kad to neatsitiktų.

BNS inf.