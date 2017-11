Lapkričio 3-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Lapkričio 3-oji, penktadienis, 44 savaitė.

Dangaus kūnai: saulė teka 7.26 val., leidžiasi 16.38 val. Dienos ilgumas 9.12 val.

Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 5.53 val., teka 16.56 val.

Vardadieniai:

Hubertas, Melachijus, Norvainė, Silvija, Vydmantas

Datos:

Šv. Hubertas, Medžiotojų diena

1922 — gimė rašytojas Petras Melnikas.

1926 — gimė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, 5-asis Lietuvos Prezidentas.

1928 — gimė aktorius, poetas Kęstutis Genys. Mirė 1996 m.

1947 — gimė poetas Arvydas Ambrasas. Mirė 1970 m.

1970 — atidarytas greitkelis Vilnius–Kaunas

1984 — mirė kompozitorius Eduardas Balsys. Gimė 1919 m.

2009 — eidamas 74-uosius metus mirė ilgametis Kauno valstybinio dramos teatro aktorius Vilhelmas Vaičekauskas.

2012 — eidama 75-uosius metus mirė lietuvių teatro ir kino aktorė Eugenija Pleškytė.

Lapkričio 3-ioji pasaulio istorijoje:

1126 — gimė Averojus, Ibn Rušd (Ibn Rušdas), Ispanijos arabų filosofas. Mirė 1198 m.

1493 — Christopher Columbus (Kristupas Kolumbas) atrado Dominikos salą.

1534 — Anglijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo karalius Henrikas VIII paskirtas anglikonų bažnyčios vadovu; iki šiol šias pareigas ėjo Romos popiežius.

1706 — žemės drebėjimo Italijos Abruzio miestelyje aukomis tapo 15 000 gyventojų.

1801 — gimė italų kompozitorius Vincenzo Bellini (Vinčencas Belinis). Mirė 1835 m.

1901 — Paryžiuje gimė prancūzų rašytojas, menotyrininkas, visuomenės veikėjas, kovotojas ir politikas Andre Malraux (Andre Malro), sukūręs „muziejaus be sienų“ koncepciją. Egzistencialistas. Buvo pirmuoju Prancūzijos kultūros ministru (1958-1969). Mirė 1976 m.

1954 — mirė vienas žymiausių 20-ojo amžiaus prancūzų tapytojų Henri Matisse (Anri Matisas).

1970 — Čilės prezidentu prisaikdintas marksistas Salvador Allende (Salvadoras Aljendė).

1978 — Dominika tapo nepriklausoma valstybe.

1989 — šalyje nesiliaujant demonstracijoms, Rytų Vokietijos vadovas Egon Krenz (Egonas Krencas) pašalino penkis kompartijos politbiuro narius.

1992 — JAV prezidentu išrinktas Bill Clinton (Bilas Klintonas).

1998 — už Italijos madų imperijos savininko Maurizio Gucci (Mauricijo Gučio) nužudymą teismas nuteisė 29-erius metus kalėti velionio žmoną Patrizia Reggiani Gucci (Patriciją Redžiani Guči).

1998 — buvo viešai paskelbta apie anksčiau nežinomos Didžiosios Kinijos Sienos dalies — 25 kilometrų — atradimą.

1999 — Rusija išbandė trumpų nuotolių raketą, kuri buvo pirmoji sėkmingai paleista raketa nuo 1993 metų.

2003 — eidamas 81-uosius metus mirė žymus Dagestano poetas Rasul Gamzatov (Rasulas Gamzatovas). Dagestano liaudies poetas R.Gamzatovas gimė 1923 m. Buvo SSRS rašytojų sąjungos narys nuo 1943 metų, nuo 1950 metų — Dagestano rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas. Pirmoji R.Gamzatovo eilėraščių knyga avarų kalba išleista 1943 m.

2008 — JAV prezidento rinkimų kampanijos išvakarėse mirė Barack Obama (Barako Obamos) 86 metų senelė, kuri jį augino.

2010 — Maskvoje eidamas 73-čius metus mirė buvęs Rusijos ministras pirmininkas Viktor Černomyrdin (Viktoras Černomyrdinas), pastaruoju laiku buvęs šalies prezidento specialusis atstovas ekonominio bendradarbiavimo su Nepriklausomų Valstybių Sandraugos valstybėmis klausimais.

2010 — menininko Henri Matisseo (Anri Matiso) sukurta didelė bronzinė skulptūra, vaizduojanti moterį iš nugaros, buvo parduota už beveik 49 mln. JAV dolerių viename Niujorko aukcione ir nustatė naują prancūzų impresionistų darbų rekordą.

Lapkričio 3-oji šou pasaulyje:

1921 — gimė JAV kino aktorius Charles Bronson (Čarlzas Bronsonas).

1992 — „Bon Jovi“ išleido albumą „Keep The Faith“.

1998 — buvo išleisti kanadiečių dainininkės Alanis Morissette (Alanis Moriset) albumai „Supposed Former Infatuation Junkie“, „Beck's Mutations“; Celine Dion (Selin Dion) albumas „These Are Special Times“, „U2“ albumas „The Best of 1980—1990“ ir John Lennon (Džono Lenono) „Anthology“.

2010 — Niujorko valstijoje mirė „Tony“ apdovanojimo laureatas kompozitorius Jerry Bock (Džeris Bokas), sukūręs muziką Brodvėjaus hitu tapusiam 1964 metų miuziklui „Smuikininkas ant stogo“ (Fiddler on the Roof).

2012 — Julio Iglesias (Chulijas Iglesijas) jaunesnysis vedė savo ilgametę draugę manekenę Charisse Verhaert (Šaris Verhart).

2014 — britų roko grupė „Simple Minds“ išleido albumą „Big Music“.

