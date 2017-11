Netflix stabdo savo pagrindinį serialą „Kortų namelis“ (House of Cards)

Kitas „Netflix“ pagrindinio serialo „Kortų namelis“ (House of Cards) sezonas bus paskutinis, pirmadienį paskelbė televizijos atstovas, šiam apdovanojimų pelniusiam serialui patyrus smūgį dėl netinkamo seksualinio elgesio įtarimų jo žvaigždei Kevinui Spacey (Kevinui Speisiui).

Dvi „Oskaro“ statulėles turintį 58 metų K. Spacey, kuris hitu tapusiame seriale vaidina negailestingą Amerikos prezidentą Fransį Andervudą, aktorius Anthony Rappas (Entonis Rapas) kaltina bandžius seksualiai prie jo priekabiauti prieš 31 metus, kai jis dar buvo nepilnametis.

„Šeštasis mūsų sezonas yra paskutinis“, – naujienų agentūrai AFP sakė atstovas.

Tačiau informuotas šaltinis AFP sakė, kad sprendimas nutraukti serialą yra nesusijęs su įtarimais K. Spacey ir buvo priimtas jiems dar neiškilus į viešumą.

K. Spacey, su kuriuo seriale vaidina Robin Wright (Robin Rait), taip pat yra šio šou, adaptuoto pagal britų transliuotojo BBC to paties pavadinimo dramą, vykdomasis prodiuseris. Serialas buvo nominuotas 46 „Emmy“ apdovanojimams, o abi jo pagrindinės žvaigždė už savo vaidmenis apdovanotos „Auksiniais gaubliais“.

Vaizdo internetu transliavimo platforma „Netflix“ neskelbia žiūrimumo vertinimų, bet šou užsitikrino vietą televizijos istorijoje kaip pirmoji originali kompanijos produkcija. Vėliau „Netflix“ ėmė kurti ir kitus labai gerai vertinamus serialus, tokius kaip „Keisti dalykai“ (Stranger Thing) ir „Oranžinė – tai nauja juoda“ (Orange is the New Black).

Šiuo metu šeštojo „Kortų namelio“ sezono serijos filmuojamos Merilande. Premjeros data dar nepaskirta, bet serialo sezonas niekada nėra prasidėjęs vėliau kaip gegužę.

46 metų A. Rappas interviu portalui „BuzzFeed“ sakė, kad 1986 metais, kai abu jie vaidino Brodvėjuje, K. Spacey jį, tuomet 14-metį, pakvietė į vakarėlį savo namuose Niujorke. K. Spacey tuo metu turėjo būti 26-eri.

A. Rappas sakė, kad per vakarėlį žiūrėjęs televiziją K. Spacey miegamajame. Visiems svečiams išėjus, K. Spacey pasirodė tarpduryje „lyg ir svyruodamas“, akivaizdžiai girtas. Pasak A. Rappo, K. Spacey jį sugriebė, užkėlė ant lovos ir ant jo užsigulė. „Jis mėgino mane suvilioti, – teigė A. Rappas. – Nežinau, ar aš būčiau vartojęs tokią kalbą, tačiau suvokiau, kad jis nori seksualiai su manimi suartėti.“

A. Rappas pasakojo, kad po trumpų grumtynių ištrūko ir nuėjo į tualetą. Neilgai trukus jis išėjo iš K. Spacey buto ir grįžo namo.

K. Spacey per socialinį tinklą „Twitter“ atsiprašė ir pridūrė, kad A. Rappo kaltinimas paskatino jį „imtis spręsti kitus dalykus gyvenime“.

„Kaip man artimiausi (žmonės) jau žino, per savo gyvenimą esu turėjęs santykių tiek su vyrais, tiek su moterimis. Per visą savo gyvenimą esu mylėjęs vyrų ir turėjęs su jais romantiškų ryšių, o dabar renkuosi gyventi kaip gėjus, – rašė jis. – Noriu tai spręsti sąžiningai ir atvirai – ir tai prasideda nuo savo paties elgesio peržvelgimo.“

K. Spacey komentarai išprovokavo priešišką reakciją – kritikai kaltino, kad prisipažinimu, jog yra gėjus, aktorius mėgina nukreipti dėmesį nuo savo nusikaltimo. Be to, esama pranešimų, kad jį gali apkaltinti ir kiti žmonės.

„Netflix“ ir „Kortų namelio“ prodiusavimo kompanija „Media Rights Capital“ paskelbė bendrą pareiškimą, kad yra „labai susirūpinusios“ dėl įtarimų K. Spacey, kurio šiuo metu pagal grafiką filmavimo aikštelėje nėra.

„Reaguodami į praėjusio vakaro pareiškimus, abiejų mūsų kompanijų vadovai šią popietę atvyko į Baltimorę susitikti su mūsų aktoriais ir kitais komandos nariais, užtikrinti, kad jie ir toliau jaustųsi saugūs ir remiami“, – sakoma pareiškime.

BNS inf.