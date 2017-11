Renginiai JK lietuvių bendruomenei {lapkritis 2017}

Žinote ar organizuojate renginį? Praneškite: [email protected]

Birmingham'o simfoninio orkestro koncertai Nottingham'e ir Birmingham'e. Diriguoja Mirga Gražinytė-Tyla.

Kada: Lapkričio 9 d., 19.30 val. (Nottingham) / Lapkričio 30 d. 14.15 ir 16.30 val. (Birmingham)

Kur: Royal Concert Hall Theatre Square Nottingham NG1 5ND / CBSO Centre, Berkley Street, Birmingham, B1 2LF

Išsamesnė informacija: Birmingham'o simfoninis orkestras atlieka žymių kompozitorių S. Rachmaninovo, D. Šostakovičiaus ir kt. kūrinius.



Alytaus miesto mero Vytauto Grigaravičiaus susitikimas su JK gyvenančiais alytiškiais

Kada: Lapkričio 10 d., 19 val.

Kur: Lietuvos ambasada, 2 Bessborough Gardens, London SW1V 2JE

Išsamesnė informacija: Jungtinės Karalystės alytiškių bendruomenės susitikimas su Alytaus miesto meru V. Grigaravičiumi. Susitikime taip pat dalyvaus Alytaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė ir Lietuvybės centro Alytuje įkūrėjas Donatas Vasiliauskas. Renginys nemokamas, registracija - www.eventbrite.co.uk/e/jk-alytiskiu-bendruomenes-susitikimas.

Labdaros vakaras Vilniaus universiteto Vaikų ligoninei paremti

Kada: Lapkričio 17 d., 19:00 val.

Kur: The Savoy Hotel, Strand, London, WC2R 0EU

Išsamesnė informacija: Tradicinį labdaros renginį organizuoja Lietuvos komercijos rūmai Jungtinėje Karalystėje. Vakaro metu paaukotos lėšos bus perduotos Vilniaus universiteto Santaros Vaikų ligoninei. Renginio svečiai – Alderman Peter Estlin, Londono Sičio meras, ir Vygaudas Ušackas, diplomatas, buvęs Europos Sąjungos ambasadorius Rusijos Federacijoje. Renginį globoja Lietuvos ambasada Jungtinėje Karalystėje. Daugiau informacijos - www.londoniete.com/lithuanian-christmas-charity-ball.

Krepšinio turnyro „Ambasadoriaus taurė 2017“ finalinis etapas

Kada: Lapkričio 18 d., 9:30 val.

Kur: Sydney Russell Leisure Centre, Parsloes Avenue, Dagenham RM9 5QT

Išsamesnė informacija: Vienuoliktojo „Ambasadoriaus taurės“ krepšinio turnyro finalas, kuriame paaiškės Didžiosios (profesionalų) ir Mažosios (mėgėjų) taurių nugalėtojai. Renginį organizuoja Britanijos lietuvių krepšinio lyga ir Lietuvos ambasada Jungtinėje Karalystėje. Renginys nemokamas.



Teatro vaikams „Teatriukas“ spektaklis šeimai „Žalia gyva“

Kada: Lapkričio 18 d., 13 ir 18 val.

Kur: Mano Pirmieji Mokslai, 1-4 Rectory Road, Dagenham, RM10 9SA (13 val.)/Langley Green Community Centre, Crawley RH11 7PG (18 val.)

Išsamesnė informacija: Nuotaikingas spektaklis pasakoja apie daugiatautį Vilnių nuo kunigaikščio Gedimino laikų iki šių dienų. Menininkai, naudodami istorinę ir literatūrinę medžiagą, sukūrė spektaklį, kurio veikėjai savo pasakojimais pristato turtingą Lietuvos sostinės istoriją. Registracija, daugiau informacijos ir bilietai: [email protected], www.facebook.com/gintarai.



Saksofonisto Liudo Mockūno pasirodymas London Barbican

Kada: Lapkričio 19 d., 15.00 val.

Kur: London Barbican, FreeStage, Silk Street, London, EC2Y 8DS

Išsamesnė informacija: Moderniojo džiazo ir laisvosios avangardinės muzikos atstovo, saksofonisto Liudo Mockūno ir grupės „Heavy Beauty“ pasirodymas. Koncertas nemokamas, registracija - efglondonjazzfestival.org.uk/events/heavy-beauty.



Diskusija su profesoriumi Richard Butterwick-Pawlikowski apie LDK didįjį kunigaikštį Steponą Batorą „The Greatest ever Grand Duke of Lithuania? Stephen Báthory 1576-1586“

Kada: Lapkričio 22 d., 19 val.

Kur: Lietuvos ambasada, 2 Bessborough Gardens, London SW1V 2JE

Išsamesnė informacija: Richard Butterwick-Pawlikowski - istorikas, Londono universitetinio koledžo profesorius, žymus XVII a. Abiejų Tautų Respublikos tyrėjas. Diskusija vyks anglų kalba. Renginį organizuoja Britų-lietuvių draugija. Registracija - [email protected]



Operos solistė Lina Dambrauskaitė W. A. Mocarto operoje „Don Žuanas“

Kada: Lapkričio 22, 23, 24, 25 d., 19 val

Kur: Round Chapel, Lower Clapton Road, Hackney, London E5 0NP

Išsamesnė informacija: Londono Karališkosios Muzikos Akademijos studentė Lina Dambrauskaitė garsiojoje W. A. Mocarto operoje „Don Žuanas“. Renginio bilietai ir daugiau informacijos - www.ram.ac.uk/whats-on/event/don-giovanni-1.



„Minime semiotiko Algirdo Julius Greimo 100-ąsias gimimo metines“. Diskusijų ciklo „Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį pasitinkant“ renginys

Kada: Lapkričio 24 d., 19 val.

Kur: Lietuvos ambasada, 2 Bessborough Gardens, London SW1V 2JE

Išsamesnė informacija: Renginyje Vilniaus universiteto lektorė dr. Jūratė Levina skaitys pranešimą apie vieną žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų, Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėją Algirdą Julių Greimą. Minėjime taip pat vyks režisieriaus Ryčio Zemkausko filmo „Ieškoti Greimo“ peržiūra (dalyvaus pats režisierius). Renginį organizuoja „Santaros-Šviesos“ Londono klubas. Renginys nemokamas, daugiau informacijos bus paskelbta www.facebook.com/SantaraSviesaUK.



7-osios Litvakų dienos Londone. Pirmoji diena: Klezmer (Jidiš) muzikos atlikėjo Michael Alpert koncertas

Kada: Lapkričio 29 d., 18. 30 val.

Kur: Haldane Room, University College London, Wilkins Building, Gower Street, London WC1E 6BT

Išsamesnė informacija: 7-ųjų Litvakų dienų Londone pradžios koncertas Londono universitetiniame koledže (UCL). Michael Alpert – garsus Klezmer muzikos tyrėjas ir atlikėjas, pasirodęs su grupėmis „Brave old World“, „The Brothers Nazarrov“ ir kt. Litvakų dienas Londone organizuoja Lietuvos ambasada Jungtinėje Karalystėje ir Londono universitetinis koledžas (UCL), renginių ciklo partneriai - Parkes institutas Southamptono universitete ir Lenkijos žydų studijų institutas. Daugiau informacijos ir registracija - eventbrite.co.uk/e/7th-litvak-days-in-london-day-1.



7-osios Litvakų dienos Londone. Antroji diena: Mokslinė konferencija „The Litvak Impact on the Arts“

Kada: Lapkričio 30 d., 10.00 val.

Kur: Lietuvos ambasada, 2 Bessborough Gardens, London SW1V 2JE

Išsamesnė informacija: Septintą kartą rengiamos Litvakų dienos Londone šiais metais atkreipia dėmesį į Lietuvos žydus, padariusius įtaką menų pasaulyje. Konferencijoje pripažinti akademikai iš JAV, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Lietuvos skaitys pranešimus apie Litvakų pasiekimus tapyboje, skulptūroje, muzikoje, fotografijoje, literatūroje, teatre bei architektūroje. Litvakų dienas Londone organizuoja Lietuvos ambasada Jungtinėje Karalystėje ir Londono universitetinis koledžas (UCL), renginių ciklo partneriai - Parkes institutas Southamptono universitete ir Lenkijos žydų studijų institutas. Daugiau informacijos ir registracija - eventbrite.co.uk/e/7th-litvak-days-in-london-day-2.

Sveikesnis požiūris į desertus: susitikimas su Ugne Bubnaityte

Kada: gruodžio 1 d., 19 val.

Kur: Knygnešio knygynas, Lituanica Shopping Center (2 aukštas), Beckton Retail Park, Alpine Way, Londonas, E6 6LA

Išsamesnė informacija: Ugnė Bubnaitytė žinoma tiek Lietuvoje, tiek Jungtinėje Karalystėje, kuomet pasirodė ir dalyvavo viename populiariausių JK šou "British Bake Off". Ugnė dalyvauja įvairiuose maisto festivaliuose, nenustoja eksperimentuoti virtuvėje, kuria receptus naudojant alternatyvius ingredientus, baltymų kupinus skanėstus sportuojantiems, bei žalius (raw) desertus, kupinus maistingų neperdirbtų gamtos duotų augalų. Pokalbis vyks prie sveikuoliško pyrago, Jums tereikės geros nuotaikos, klausimų diskusijai bei nusiteikimo gyventi sveikiau! Raginame atsinešti termo puodelius, nes knygyne galėsite įsigyti kavos, o raw pyragais (be rafinuoto cukraus ir miltų) pasirūpinsime mes su Ugne. Interviu su Ugne rasite cia: hwww.londoniete.com/bake-off-zvaigzde-ugne-svajoja-apie-lietuviska-pyraga.