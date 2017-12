Renginiai JK lietuvių bendruomenei {gruodis 2017}

Žinote ar organizuojate renginį? Praneškite: [email protected]

Filmų kūrėjo Jono Meko autobiografinės knygos „A dance with Fred Astaire“ pristatymas

Kur: Belvedere Road, London SE1 8XT

Kada: Gruodžio 5 d., 18 val.

Išsamesnė informacija: Autobiografinėje knygoje „Šokis su Fredu Astairu“ (A Dance with Fred Astaire) dienoraščių įrašai, pokalbiai, atvirukai, laikraščio iškarpos, plakatai, fotografijos pasakoja apie unikalų Jono Meko gyvenimą ir kūrybą. Knygos pristatyme dalyvaus knygos autorius ir herojus Jonas Mekas. Renginys vyks anglų kalba. Bilietai ir daugiau informacijos - http://anthology.net/book/dance-fred-astaire/



Kino juostos „Amžinai kartu“ peržiūra Londone (Rež. Lina Lužytė)

Kur: Cinema VUE, 19 Regent Street, London SW1Y 4LR

Kada: Gruodžio 6 d., 18 val.

Išsamesnė informacija: Režisierės L. Lužytės vaidybinis filmas „Amžinai kartu“ (Together for ever) pasakoja ironija persmelktą vienos šeimos istoriją. Siužete atsiskleidžia tobulą šeimą kuriančios moters, kaskadininko vyro ir nelaimingos duktės likimai. Filmo peržiūroje dalyvauja viena iš filmo kūrėjų Sigita Šimkūnaitė. Bilietai ir daugiau informacijos: https://www.facebook.com/events/1089109617858464/



Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos Kalėdinė šventė

Kur: 18-20 St John St, Clerkenwell, London EC1M 4AY

Kada: Gruodžio 13 d., 19.00 val.

Išsamesnė informacija: Atviras Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos kalėdinis susitikimas. Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/events/234360100436330/?active_tab=about



Rašytojos Kristinos Sabaliauskaitės pranešimas konferencijoje Kembridže

Kur: William Mong Hall, Sidney Sussex College, Cambridge

Kada: Gruodžio 14 d., 10.30 – 17.30 val.

Išsamesnė informacija: Rašytoja ir meno istorikė Kristina Sabaliauskaitė dalyvauja konferencijoje „Daugiakultūrė Abiejų Tautų Respublika: identiteto paieškos“ Kembridže. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos: https://www.mml.cam.ac.uk/polish/commonwealth



Lietuvių bendruomenės Lidse kalėdinė šventė „Raudonkepuraitės Kalėdos“

Kur: Anglers Club, 75 Stoney Rock Lane, Leeds LS9 7TB

Kada: Gruodžio 17 d., 12 val.

Išsamesnė informacija: Lietuvių bendruomenės Lidse savanoriai kartu su lietuviškos mokyklėlės „Saulutė” auklėtiniais ir jų tėvais kviečia į nuotaikingą kalėdinį spektaklį „Raudonkepuraitės Kalėdos”. Po spektaklio dalyvių lauks vaišės, žaidimai bei Kalėdų Senelis. Renginys mokamas, daugiau informacijos: https://www.facebook.com/leedsbendruomene.co.uk/photos/a.258735700836359.59487.204498019593461/1632975016745747/?type=3&theater



Baltijos šalių bendruomenių chorų Kalėdinių giesmių koncertas

Kur: All Saints Notting Hill, 6 Clydesdale Rd, London W11 1JE

Kada: Gruodžio 17 d., 18:30 val.

Išsamesnė informacija: Lietuvių, latvių ir estų bendruomenių chorai kviečia į Kalėdinių giesmių koncertą All Saints Notting Hill bažnyčioje Londone. Koncertas nemokamas.



Kūrybinis konkursas „Lietuva po 100 metų“

Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė kviečia dalyvauti vaikų piešinių ir literatūrinių kūrinių konkurse Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti „Lietuva po 100 metų". Konkurso globėjai LR Seimas ir LR ambasada Jungtinėje Karalystėje. Darbai priimami iki 2018 m. sausio 19 d.