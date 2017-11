FEJERVERKŲ SAVAITGALIS LONDONE. 2017-ųjų gidas kur ir kada pamatyti gražiausius šou​

“Remember, remember, the fifth of November...” – skanduoja britukai. Londono fejerverkų ir ugnies savaitgalis prasideda jau šį penktadienį.

Kiekvienais metais lapkričio 5-ąją bei kelias dienas prieš ir po, net mažiausiame Anglijos miestelyje užuosite dūmų ir parako kvapą. Britai prisimena nepavykusį sąmokslą susprogdinti karalių bei Parlamentą ir švenčia Bonfire Night arba kitaip Guy Fawkes.

Dažnas juokauja, kad išties verta didžiuotis tauta, kuri švenčia bandymą susprogdinti šalies Parlamentą. Garsaus sąmokslininko įvaizdį panaudojo Holivudo kino kūrėjai „V – tai Vendeta“ filmo scenarijuje. Pagrindinis personažas, teroristas V, plonytę barzdą ir nuolatinę šypseną pasiskolino iš legendinio Guy Fawkes, kurio vadovaujama grupuotė užkasė paraką tuometinių Westminster’io rūmų rūsyje, norėdama susprogdinti pastatą, taip nuversti valdžią, paremti ispanų įsibrovimą į Angliją ir katalikybės sugrąžinimą. Planas žlugo lapkričio 5, 1605 metais. Guy Fawkes uždarytas Tower of London bokšte, kur buvo žiauriai kankinamas ir patyrė tautos išdaviko dalią: jis “pusiau pakartas, vėliau skandintas ir galiausiai ketvirčiuotas”.

Gimusią tradiciją, kasmet ant laužo deginti sąmokslininko lėlę, papildė ir fejerverkų šaudymas. Guy Fawkes naktis geriau žinoma kaip Bonfire Night (Fejerverkų Naktis) nuo seno yra viena svarbiausių švenčių Anglijoje. “Kai dar buvau vaikas, taupydavau mokyklos arbatpinigius, kad galėčiau nusipirkti fejerverkų. Papildomai “užsidirbdavome” prašydami kaimynų ar praeivių “vieno penso Gajui” (“a penny for the Guy”), - prisimena britė Steenie Harvey. Moteris mena 1960-uosius, kai fejerverkai tekainavo vos kelis pensus ir vadinosi egzotiškai: Emeraldo Piramidės, Sidabro Fontanas, Stebuklinga Ugnis, Raganos Katilas, Drakono Urvas. Šeimos galvos užduotis buvo sodo gale sustatyti tuščius butelius nuo pieno, juose patalpinti raketas, uždegti mėlyną popierėlį ir kuo greičiau bėgti prie galinių durų. Daugelis britų šeimų seniau fejerverkus šaudydavo namo kieme. Šiandien Guy Fawkes naktis tapo masinių susibūrimų švente. Grožėtis raketomis žmonės kviečiami dažniausiai į miestų parkus.

Fejerverkų naktys Londone įvyks šį savaitgalį. Štai Londonietės pasiūlymai, kur galite juos stebėti. Nusprendę apsilankyti išsirinktame renginyje būtinai užsukite į organizatorių puslapius ir susipažinkite su taisyklėms (ar leidžiama atvykti su gyvūnais, ar yra automobilių parkavimo aikštelė ir pan.). Tinklapiuose taip pat galite įsigyti išankstinius bilietus, kurie dažnai būna keliais svarais pigesni.

Įspūdingų 2017-ųjų fejerverkų jums linki Londonietė.

ISPŪDINGIAUSI FEJERVERKAI

Jei gyvenate šiaurėje, įspūdingiausias fejerverkų šou vyks Alexandra rūmuose lapkričio 3 ir 4 d. Bilietai kainuoja £6 - £8.50 (vaikams), £8-£11 (suaugusiems). Vaikai iki 10 metų įleidžiami nemokamai. Vartai į renginį atveriami jau nuo 17 val. penktadienį ir 16 val. šeštadienį, o pats fejerverkų šou prasidės 21 val. (penktadienį) ir 20 val. (šeštadienį); Alexandra Palace, Alexandra Palace Way, N22 7AY; www.fireworks.london.

Richmond'o rajone lapkričio 5 d. (sekmadienis) vyks kasmetinis vakarų Londono šeimoms skirtas festivalis, kur fejerverkai, lydimi West End miuziklų garsais, prasidės apie 7pm. Vartai atveriami nuo 4.30pm. Šeimos bilietas kainuoja £24, suaugusiojo – £8-£10, vaikams nuo 5 m. – £5, iki 5 m. – nemokamai; Richmond Athletic Ground, Twickenham Road, Richmond, Surrey, TW9 2SF; www.the-raa.co.uk/fireworks.

Pasigrožėkite fejerverkais Temzės pakrantėje, šalia Alberto tilto esančiame Battersea parke. Šeštadienis, lapkričio 4 d., vartai atveriami 6pm, fejerverkai 8pm. Battersea Park, Queenstown Rd, Londonas, SW11 4NJ. Stotis: Battersea Park. Kaina: £8 – £10, vaikams iki dešimties metų - nemokamai. enablelc.org/fireworks.

GERIAUSI VAIZDAI

Jeigu nebijote šaltuko ir norite ramiai stebėti fejerverkų spindesio apšviestą Londono panoramą pasitiesę pledą ir gerdami iš namų atsineštą karštą arbatą, rekomenduojame šias tris Londono kalvas:

Primrose Hill – Regent's parke. Artimiausios metro stotys – Camden Town ir Chalk Farm.

Parliament Hill – Hampstead Heath parke. Artimiausia traukinių stotis – Hampstead Heath, artimiausios metro stotys – Kentish Town ir Hampstead.

Greenwich parko kalva, ant kurios geriausia stebėti Blackheath fejerverkus lapkričio 4 d., šeštadienį, 8pm. Artimiausios DLR stotys – Greenwich ir Cutty Sark.

Miesto centre fejerverkai bus geriausiai matomi nuo Millenium tilto. Artimiausia stotis –Blackfriars ir aplink Embankment stotį.

KUR DAR GALIMA PAMATYTI?

RYTAI

Guy Fawkes Festival & Fireworks at the Royal Gunpowder Mills

Renginys visai šeimai prasideda nuo 14 val., fejerverkai 19 val. Vaikus linksmins Guy Fawkes dvasia, galėsite sužinoti daugiau apie šios šventės kilmę ir pajusti tikro parako kvapą. Lapkričio 4 ir 5 d. Karališkieji parako malūnai, Beaulieu Drive, Waltham Abbey, Essex, EN9 1JY. Bilietai suaugusiems apie £10.50. www.royalgunpowdermills.com.

Victoria Park

Fejerverkai grįžta į Victoria parką. Nemokamas muzikos ir šviesos šou, lapkričio 5 d. nuo 5.30pm, fejerverkai - 7pm. Victoria Park, Bow, E9 7DD; www.towerhamletsarts.org.uk.

Waltham Forest

Ne tik fejerverkai, bet ir mugė bei koncertas. Penktadienis, lapkričio 5 d., vartai atveriami 18.30 val., fejerverkai 20 val. Chestnut Field, behind, Waltham Forest Town Hall, Forest Rd, Londonas, E17 4JF. Metro: Walthamstow Central, paskui autobusu 275. Nemokamai. walthamforest.gov.uk.

Wanstead

Sekmadienis, lapkričio 5d., Vartai atveriami 5.30pm, fejerverkai - 6.30pm. Wanstead Flats, Centre Rd, E7 0DJ. Stotis: Wanstead Park. Nemokamai. www.newham.gov.uk/Pages/Services/Guy-fawkes-night.aspx

Hackney Firework Pyromusical at Clissold Park

Fejerverkais grožėkitės Hackney rajone. Lapkričio 4 d. Vartai atveriami 5pm, fejerverkai – 7.30pm. Stoke Newington, N16 9HJ. Bilietai £8.50, įsigyti iš anksto: www.eventbrite.co.uk.

VAKARAI

Ravenscourt Park

Bene didžiausia fejerverkų šventė Vakarų Londone. Veiks mugė, maisto turgus. Galite drąsiai ateiti su visa šeima. Sekmadienis, lapkričio 4 d., vartai atveriami 6pm, fejerverkai vaikams 7.15pm, pagrindinis šou 8pm. Ravenscourt Park, Ravenscourt Rd, Hammersmith W6 0TH. Stotis: Ravenscourt Park. Kaina: £8, su nuolaida £6, vaikai iki penkių metų nemokamai. www.lbhf.gov.uk.

Kingston upon Thames Round Table and Rotary Club Fireworks at Kingsmeadow Stadium

Penktadienis, lapkričio 3 d., vartai atveriami 6.30pm, fejerverkai 8pm (vartai uždaromi 7.45pm). Kingsmeadow Stadium, Kingston Rd, Kingston upon Thames, KT1 3PB. Stotis: Norbiton rail. Kaina: £5, vaikai (5-11 metų) £4, su nuolaida £4/£3. www.kingstonfireworks.co.uk.

Ealing Cricket Club

Šių metų tema – klasika, tad fejerverkai šaudys skambant klasikinei muzikai. Šeštadienis, lapkričio 4 d., vartai atidaromi 6pm, fejerverkai 7.45pm. Ealing Cricket Club, Corfton Rd, Londonas, W5 2HS. Metro: Ealing Broadway. Kaina: £5 - £8. www.ealingcc.co.uk.

Barnes Sports Club

Ne tik fejerverkai, bet ir mugė, koncertas bei atrakcionai. Šeštadienis, lapkričio 4 d., vartai atveriami 5.30pm, fejerverkai 7.45pm. Barnes Sports Club, 261 Lonsdale Rd, Londonas, SW13 9QL. Stotis: Barnes Bridge. Kaina: £10-15, vaikams £5, iki penkių metų nemokamai. www.barnessportsclub.wixsite.com/barnessportsclub.

Harrow Fireworks Display at Byron Recreation Ground

Lapkričio 4 d. Vartai atveriami 12 pm, nemokamas įėjimas iki 16 val., vėliau - £5 -£8. Fejerverkai – 7.30pm. Byron Recreation Ground , Peel Road, Harrow HA3 7QX. Bilietus rekomenduojame užsisakyti internetu: www.harrowfireworks.co.uk.

ŠIAURĖ

Totteridge Millhillians Cricket Club Fireworks

Penktadienis, lapkričio 3 d., vartai atveriami 5pm, fejerverkai 7.40pm. Totteridge Millhillians Cricket Club, Totteridge Green, N20 8PB. Stotis: Totteridge & Whetstone. Kaina: £7-£8, vaikams £4-£5, kūdikiams nemokamai, šeimai (2 suaugę, 3 vaikai) £20. www.totteridgefireworks.co.uk.

Walker Ground

Linksmybės, karštas vynas, maisto turgus, atrakcionai vaikams ir gyva muzika vyks Walker Ground kriketo aikštėje. Šeštadienis, lapkričio 4 d., vartai atveriami 5pm, fejerverkai 7.30pm. Walker Ground, Waterfall Rd, N14 7JZ. Stotis: Southgate. Kaina: vaikams £4-£5, suaugusiems - £7-£8. www.thewalkerground.co.uk.

Carshalton Park

Šeštadienis, lapkričio 4 d. Carshalton Park, Ruskin Rd, Surrey, SM5 3DD. Stotis: Carshalton Beeches/Wallington. Vartai atveriami nuo 5pm, fejerverkai 7pm. Kaina: £6 - £10. www.carshaltonfireworks.org.uk.

PIETŪS

Danson Park

Šeštadienis, lapkričio 4 d. Danson Park, Danson Rd, Bexleyheath, Kent, DA6 8HL. Stotis: Bexleyheath. Vartai atveriami 6pm, fejerverkai 8pm. Kaina: £5 - £10 www.dansonparkfireworks.co.uk.

Blackheath

Šeštadienis, lapkričio 4 d. Blackheath Common, Shooters Hill Rd, Londonas, SE3 0TY. Stotis: Greenwich DLR/ Blackheath. Vartai atveriami nuo 12 pm, fejerverkai 8pm. Nemokamai. www.lewisham.gov.uk.

Crystal Palace Park

Sekmadienis, lapkričio 5 d. Crystal Palace Park, Thicket Rd, Londonas, SE20 8DT. Stotis: Crystal Palace. Vartai atveriami 6pm, vaikų fejerverkai 7pm, pagrindinis šou – 8.30pm. Kaina: £4.50 - £8.50. www.crystalpalacefireworks.co.uk.

Wimbledon Park and Morden Park

Wimbledon Park - Šeštadienis, lapkričio 4 d.

Morden Park - Sekmadienis, lapkričio 5 d.

Daugiau info: www.merton.gov.uk/communities-and-neighbourhoods/events/fireworks-displays

Southwark Park

Sekmadienis, lapkričio 5d. Southwark Park, Lower Rd, Londonas, SE16 2JH. Stotis: Bermondsey/Canada Water. Vartai atveriami 6pm. Nemokamai, bet rezervuotis vietas reikia: www.southwark.gov.uk.