Metamorfozės Saatchi galerijoje: atrodo, kad pavasaris

Kol į Londono gatves krenta rudens lapai, Saatchi galerijoje skraido abrikosų ir vyšnių žiedlapiai, plasnoja drugiai, čiulba paukščiai.



Poetiškai, gąsdinančiai saldu: na kaip gali būti viskas taip gražu? Esu pripratusi prie dažniausiai šokiruojančių, smarkių, vulgarių Sattchi šiuolaikinio meno galerijos eksponatų. Tad korėjietės dailininkės Oh Myung Hee paroda Metamorfozės, Kelionė į Pasikeitimus (Metamorphosis, a Journey of Transformation) tarsi ne iš šio pasaulio. Taip pasakiškai, kičiškai gražu, kad net nepatogu pripažinti. Atrodo gilesnės prasmės net nereikia ieškoti, o tiesiog grožėtis žydinčiais sodais ir aikčioti, kiek metų, pastangų, darbo, meistriškumo įdėta į kiekvieną žiedlapį.



Myung Hee darbuose sudėtos visos dvasinės ir fizinės laisvės metaforos: ore sklandančios kaklaskarės, žiedlapiai, paukščiai, drugiai. Pasak menininkės, šios idėjos gimė iš prieštaringų jausmų Korėjos visuomenei: pagarbos tradicijoms, bet tuo pačiu laisvės, naujovių troškimui. Menininkės paveikslai padengti laku (tradicinė Rytų technika) ir puošti neįprastomis, brangiomis medžiagomis, kaip perlamutras, kiaušinių lukštai ir aukso lakštai. Didingų paveikslų eilę papildo ir interaktyvi instaliacija, kurioje matosi sena Korėjos gatvė, ja tarsi einančius lankytojus apipila žiedlapių lietus ir apspinta drugelių pulkai.



Man keista, kad šios parodos neaprašo beveik nei vienas žymesnis Anglijos portalas. Gal būtent todėl, kad per švelnu, mažai intrigos ir šoko efekto? Tiesa, Daily Mail skyrė nemažai dėmesio atidarymo vakarui. Bet apie eksponatus beveik neužsiminė. Užtat su smulkiausiom detalėm aprašė ką vilkėjo ir kaip atrodė vakaro garbės svečias, 75-erių Karalienės pusbrolis, Kento princas Michael (Prince Michael of Kent) ir menininkė Oh Myung Hee: www.dailymail.co.uk/Prince-Michael-Kent.

Atidarymo vakaro svečių gretos buvo išties įspūdingos: Korėjos ambasadorius Joonkook Kwang, princesė Susan Al Said, teisininkė Nancy Dell’Olio, ledi Colin Campbell ir daugybė kitų tituluotų Anglijos ir pasaulio aukštuomenės atstovų, žymių menininkų, kino kūrėjų, aktorių, verslininkų.Bet tikrasis parodos grožis atsiskleidė vakaro šurmuliui nutilus. Užeikit. Pasivaikščiokit. Atrodys, kad pavasaris.The Curators Tatiana Palinkasev & Eva McGaw with HRH Prince Michael of Kent arriving at the Saatchi Gallery London.The Artist daughter Mrs Min Ji Kim and Oh Myung Hee.Her Highness Princess Susan Al Said and HRH Prince Michael of Kent.Liz Brewer & Nancy Dell’Olio / Meriel White & Lady Henrietta Rous.The Dowager Viscountess Rothermere & Liz Brewer.Artist Lorna May Wadsworth & Jay Gram / Lady Colin Campbell.Liz Brewer& Koo Stark.Maxi Hamilton, Harrah Munnings, Christie Pemberton, Caroline St George, Racing Driver Catie Munnings, Film Producer & Director Jon Brewer & Alan Judd.H.E. The Korean Ambassador Mr Joonkook Kwang, The Artist Oh Myung Hee & Liz Brewer.Londonietė.