Justė Urbonavičiūtė - "BLISTERS" parodos finalistė

Vilnietė iliustratorė Justė Urbonavičiūtė, eksponuos savo kūrybą Londone. Ji pristatys savo kurtą Virginios Woolf romano „Mrs. Dalloway” įkvėptą plakatą žymioje Londono šilkografijos studijoje „Blisters” parodoje Londone spalio 27 – 28 dienomis.

Pasislėpusi rytų Londono kūrybiniame židinyje garsioji šilkografijos studija „Print Club London” pristato savo šeštąją kasmetinę parodą „BLISTERS – The Paperback Edition”. Šiemet šis renginys yra dedikuotas knygoms, o kartu bus pristatoma ir pirmoji studijos knyga „Screen printing The Ultimate Guide – From Sketchbook to Squeegee”, kurią išleido prestižinė leidykla „Thames and Hudson”.

Žadama, jog šių metų paroda bus didesnė ir geresnė nei anksčiau - tam buvo suburtos net 50 iliustratorių, dizainerių ir gatvės menininkų pajėgos. „The Paperback edition” parodos atidarymo vakaras su šilkografijos būdu atspausdintais plakatais, įkvėptais tokių kultinių knygų kaip „Haris Poteris”, „Alisa stebuklų šalyje”, „Amerikos psichopatas” ar „The Karma Sultra” siekia pritraukti minias įvairių Londono kūrybinių sferų atstovų.

Kiekvienas riboto leidimo plakato egzempliorius bus pasirašytas autoriaus ir parduodamas po 50 svarų. Metų pradžioje „Print Club London” paskelbė konkursą su užduotimi paruošti kūrinį, įkvėptą mėgstamiausios knygos, autoriaus ar citatos bei iliustracijoje neatskleidžiant knygos pavadinimo ar autoriaus vardo. Per šešis mėnesius studijos kuratoriai sulaukė daugiau nei 1000 menininkų darbų. Iš jų buvo atrinkti 50 finalistų, kurių tarpe yra geidžiamiausi industrijos talentai.

Viena šio konkurso finalistų – vilnietė iliustratorė Justė Urbonavičiūtė, kuri parodoje eksponuos Virginios Woolf romano „Mrs. Dalloway” įkvėptą plakatą. Šiemet Londone iliustratorė su savo kūryba lankosi jau ne pirmą kartą. Birželio mėnesį ji kartu su Kauno risografijos studija „Kitokia Grafika” dalyvavo Rytų Londono komiksų meno festivalyje ELCAF, kur pristatė savo kurtą ziną „Looking at Art”.

Atidarymo vakaras - spalio 27 dieną, 18 val., "MC Motors", Dalstone.

Daugiau informacijos ir registracija į renginį: http://bit.ly/2xYrZsw

Lietuvos Respublikos Ambasados Londone inf.