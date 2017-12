„Kai susipažinsiu su tavo siela, nutapysiu tavo akis“. Paroda Londone, kurios rekomenduojame nepraleisti

Kaip gera turėti draugų prie meno. Gyvenant Londone, kur išsirikiavę garsiausi ir įspūdingiausi pasaulio muziejai, į juos neužsukti būtų didžiulė nuodėmė! Tačiau, tokioje renginių, parodų ir ekspozicijų gausybėje, kartais sunku susigaudyti ir išsirinkti. Tuomet, lyg nujausdama, paskambina draugė ir pasiūlo nueiti į vieną ar kitą parodą.

Kai Londone pamačiau išklijuotus plakatus, kad Tate Modern galerijoje bus eksponuojami italų-žydų kilmės tapytojo ir skulptoriaus Amedeo Modigliani portretai, iškart pagalvojau apie savo draugę. Juk tik jos dėka žinau, kas išvis yra tas Modigliani, ji visuomet gėrėdavosi jo tapytomis moterimis ilgais kaklais. O, kai lankiausi svečiuose Niujorke, miegamajame ant sienos į mane žvelgė Modigliani stiliaus moteris: aukso spalvos plaukais, geidulingomis akimis, ilgu kaklu.

Su ta pačia drauge turime išsireiškimą – suffering artist (kenčiantis menininkas), kurį dažniausiai naudojame apibūdinti išsibalansavusius ir laimės vis ieškančius vyrus. Apibūdinimas suffering artist Modigliani labai tinka. Pasinėręs į alkoholio, narkotikų, nuogų moterų viliones jis savo trumpą ir tragišką gyvenimą praleido įlindęs į skolas ir ligas. Skolos ir ligos, atrodo, seniau būdavo menininkų palydovai. Net nežinau, ar kas pasiekė tokį lygį kaip šiandien, pavyzdžiui, milijonieriai Damien Hirst, Antony Gormley, Jeff Koons ir kiti. Dauguma jų pripažinimo sulaukdavo tik po mirties ir tik šiandien jų paveikslai, skulptūros, darbai perkami už milijonus. Prieš dvejus metus Modigliani paveikslas „Apsinuoginusi gulinti moteris“ parduotas už 170,4 mln. JAV dolerių. Jei tik jis žinotų!

Klajojantis legendinis menininkas – Amedeo Modigliani ir 5 intriguojantys faktai apie jo asmenybę, gyvenimą ir kūrybą.

1. Tragiška baigtis

Po ilgo mūšio su tuberkulioze, Amedeo Modigliani mirė sulaukęs 35-erių. Praėjus dienai nusižudė jo sužadėtinė, Jeanne Hébuterne, besilaukdama antrojo jų vaikelio. Likusi gyva poros pirmoji duktė Jeanne Modigliani išleido biografinę knygą pavadinimu „Modigliani: Man and Myth“. Jo išskirtinis bohemiško gyvenimo būdas, dramatiškumas, trapi sveikata, besaikis svaiginimasis ir seksualinis gyvenimas taip pat įkvėpė skirtingus režisierius sukurti filmus apie Modigliani.

Tragiškasis playboy'ius Amedeo Modigliani. Jeanne Hébuterne, 1919.

2. Daug triukšmo dėl nuogybių

Pirmoji ir vienintelė Modigliani solo paroda debiutavo Paryžiuje. Nuogų figūrų tapybos darbai pritraukė minias žmonių, o tai atkreipė policijos pareigūno dėmesį. Policininką šokiravo ne tiek pats nuogumas, kiek viešai vaizduojamas moterų plaukuotumas, ir paveikslus liepta nedelsiant nukabinti. Paroda truko vos kelias valandas, o Modigliani visuomenėje nuskambėjo kaip skandalingasis playboy'us.

Kita vertus, savimi pasitikinčių nuogų moterų paveikslai po menininko mirties tapo žymūs visame pasaulyje – jie sukėlė revoliuciją tapyboje. Amedeo Modigliani pavaizduotos modernios moterys dabar simbolizuoja seksualumą ir moterų galią būti savo kūno ir pragyvenimo šeimininkėmis.

3. Meilė poezijai

Nemanau, kad kada nors esu sutikusi tapytoją, kuris taip mylėtų poeziją (Ilya Ehrenburg).

Modigliani kišenėje visur nešiojosi savo mėgiamiausią poezijos kūrinį „Les Chants de Maldoror“ (Maldororo giesmės), autorius Comte de Lautréamont (Isidore-Lucien Ducasse), kurį taip pat labai mėgo ir Salvador Dali bei René Magritte. Modigliani gyveno tarsi apsėstas Ducasse, nes pats save su juo tapatino – Ducasse buvo vadinamas sergančiu genijumi ir atsiskyrėliu. Nietzsche turėjo įtakos besiformuojančiai Modigliani filosofijai, kad vienintelis kelias į tikrąją kūrybą yra per nepasitenkinimą ir sutrikimą.

Šiandien pasaulis cituoja poetiškus Modigliani žodžius: When I know your soul, I will paint your eyes (Kai susipažinsiu su tavo siela, nutapysiu tavo akis).

4. Modi ar Dedo vilionės?

Paryžiečiai Modigliani praminė Modi, nuo prancūziško žodžio maudit, kurio reikšmė - prakeiktas. Šeima ir draugai, tarp jų garsusis Pablo Picasso, Amedeo vadino Dedo. Dailiai nuaugusio menininko sugulovėmis tapdavo beveik visos jam pozavusios moterys ir merginos. Santykiai ilgai nesitęsdavo. Šiandien žiūrint į jo tapytus darbus atrodo jis dievino moteris, tačiau sakoma, kad kasdienybė labiau panašėjo į muštynes ir skandalus su partnerėmis. Tarsi tų laikų Instagram’as – gražūs paveikslėliai, o kas iš tikrųjų už jų?

5. Grafikos gimnastas ir vogto akmens skulptorius

Modigliani nuolat piešė iš gyvenimo ir pragyvenimui. Gatvėje bei kavinėse jis išsitraukdavo popierių ir pieštuką tokiais judesiais, kad buvo vadinamas grafikos gimnastu. Prispaustas nepritekliaus, menininkas savo darbus mainydavo į maistą. Ironiška, kad prieš dvejus metus meno kolekcionierius iš Kinijos Modigliani nutapytą nuogos moters figūrą nusipirko aukcione net už 170 milijonų dolerių.

Keletą metų Modigliani buvo apleidęs tapybą ir koncentravosi į skulptūrą. Biografai stebisi, kaip menininkas neturėdamas pinigų, galėjo įsigyti medžiagos lipdyti skulptūrai. Monparnasas buvo renovuojamas Paryžiaus rajonas, o prie pastatų paliekama daug klinties. Čia gyveno Modigliani ir, galbūt, tik sutapimas, kad menininko skulptūrų serija Galvos yra pagamintos iš tos pačios klinties.

Amedeo Modigliani skulptūra. Modigliani, La Belle Romaine, 1917.

Nepaprastai įspūdingas Amedeo Modigliani gyvenimas – tokie ir jo kūriniai. Net smalsu įsivaizduoti, ar mes su drauge išdrįstumėm pabūti Modigliani mūzomis. Bet po apsilankymo parodoje atlikom smagiai nuteikiantį testą, Which Modigliani Model Are You?, ir prie visų įspūdžių, sužinojom apie savo bohemišką alter ego.

Tate Modern parodoje išvysite net 12 žymiųjų ir skandalus sukėlusių Modigliani nuogų moterų paveikslų. Taip pat susipažinsite su mažiau žinomomis skulptūromis bei jo draugų, meilužių ir rėmėjų ( Pablo Picasso, Constantin Brancusi, jo partnerės Jeanne Hébuterne irk t.) portretais.

Paroda „Modigliani“, Tate Modern galerijoje vyks iki balandžio 2 d., 2018, Standartiniai bilietai suaugusiems £19.70.