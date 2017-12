KALĖDOS LONDONE: kur ieškoti šventinių stebuklų?

Gruodis – tai laikas, kai miestas tiesiog verda kalėdinį punčą iš šventinių dekoracijų, tviskančių blizgučiais vitrinų, dovanų pasirinkimo sumaišties. Galima vieną dieną imti ir susprogti nuo klausimų: Kur sutiksi Naujus metus? O kur Kalėdas? Ką rengsies per šventinius vakarėlius? Ar sugalvojai, ką dovanosi? Kaip dekoruosi namus? Tačiau galima ir kitaip: giliai įkvėpti, jaukiai sušildyti mintis prie puodelio kakavos su madarinais ir subtiliai leistis ieškoti stebuklingų idėjų. Ne tik įkvėpimo, ką dovanoti, bet dar ir vietų sąrašo, ką nuveikti, nes... Pagaliau pagaliau pagaliau mano sesė atvyksta į Londoną ir labai noriu jai parodyti, koks įspūdingas kalėdiniu laikotarpiu yra Londonas. Žinau, kad tai bus aktualu kiekvienai londonietei ir kiekvienam londoniečiui – ieškantiems įkvėpimo, kūrybinių minčių, įdomesnių vietų, kur susitikti su draugais, o gal net pakviesti savo naująją simpatiją.

1. Fotogeniškosios žiemos terasos – The Churchill Bar Terrace, Marylebone; The White Forest at Madison, St. Paul's ir Dalloway Terrace, Bloomsbury Bloomsbury viešbučio terasa Dalloway Terrace.

The Churchill Bar Terrace, Marylebone – prabangiu art deco interjero stiliumi ir istoriniu snobizmu dvelkianti terasa nukelia į sero Winston'o Churchill'io laikų žiemą. Aukštos klasės ministro pirmininko gyvenimo memuarų įkvėpti kokteiliai ir, žinoma, nauji Instagram'o kadrai telefone. Kontaktai ir informacija: www.thechurchillbar.co.uk

Vienas dieviškiausių atsiveriančių vaizdų į šv. Pauliaus katedrą iš baltojo miško terasos – The White Forest at Madison, St. Paul's. Fėjų žibintai, kailiniai pledai ir specialusis žiemos pudingas desertui Londono panoramos fone bei meditacinė ramybė širdyje. Toks ir turi būti stebuklo pajautimas – švelnus, šiltas, jaukus ir skanus. Kontaktai ir informacija: www.madisonlondon.net/whats-on/events/christmas-2017-at-madison

Bloomsbury viešbučio terasa Dalloway Terrace šiemet – tikras žiemos dekoracijų rojus. Elegantiška vieta, kai norisi praleisti popietę su seniai matyta drauge plepant apie kasdienybę ir geriant anglišką arbatą. Tik nepamirškit nusiųsti fotolinkėjimų bendroms draugėms paerzinti iš stilingo žiemos sodo. Kontaktai ir informacija: dallowayterrace.com

2. Slidinėjimo kurorto namelis vidury kalnų – The Montague Ski Lodge, Bloomsbury

Londono vietos turi stebuklingą galią – perkelti žmones į kalnus net esant vidury miesto. Vienas iš top viešbučių The Montague on the Gardens sukūrė slidinėjimo kurorto namelio atmosferą The Montague Ski Lodge, Bloomsbury. Čia grakščiai krinta snaigės, blyksi židinio liepsna, kvepia pušimis, ganosi elniai, stūkso nulipdytas sniego senis, teka upės kalėdinio vyno – vyrauja unikali šventinė aura. Taip ir norisi pradėti dainuoti: Snow is falling all around me! Kontaktai ir informacija: www.montaguehotel.com/ski-and-beach/the-ski-lodge

3. Žavus žiemos miškas – The Winter Forest at Broadgate, Exchange Square

Dar vienas švenčių sezono virsmas – kostiumuotų verslininkų aikštė pavirto stebuklingai žaliuojančiu žiemos mišku. Čia galima ateiti vėl ir vėl, nes lankymas nemokamas, o taip gera įkvėpti indėniškos šiaurės gaivos, atpalaiduoti ir restartuoti mintis stovint po laukinėmis eglėmis. Aplink įsikūręs žiemos miestelis, vyksta mugė ir Tipi Cinema kino seansai. Kontaktai ir informacija: thewinterforest.broadgate.co.uk

4. Su pačiūžomis ir ant stogo – Skylight, Wapping ir Natural History Museum Ice Rink

Kas gali nuteikti šventiškiau nei pasičiuožinėjimas ant ledo gryname ore skambant muzikai ir besigrožint miesto panorama? Šios žiemos trend'as yra modernusis Skylight ant Tobacco Dock, Wapping stogo. Laukia magiškas jausmas tarsi skraidytum ore ant pačiūžų aukštai virš miesto, o dar mėgaujantis fondiu, specialiais žiemos sezono kokteiliais bei karštu vynu. Visiškas dreams come true ir išskirtinė vieta smagioms šėlionėms su draugėmis, o gal tam tobulajam pasimatymui. Kontaktai, kainos ir darbo laikas: www.skylightlondon.com

Natural History Museum Ice Rink - jauki žiemos tradicija pačiuožinėjimui su šeima įsikibus į mielą pingviną ar mamos ir tėčio ranką. Spindinti eglutė, karuselė, kalėdinės dainos ir Gamtos istorijos muziejaus pastatas fone – tarsi scena iš romantiško filmo. Po seanso ant ledo sušildys karšti gėrimai ir burnoje tirpstantys saldūs zefyrai. Kontaktai, kainos ir darbo laikas: www.nhm.ac.uk/visit/exhibitions/ice-rink

5. Eskimų ledo nameliai – Igloos – Coppa Club, Tower Bridge ir Jimmy's Lodge, South Bank

Coppa Club's Riverside Igloos grįžta kiekvieną žiemos sezoną ir kasmet priverčia londoniečius verstis per galvas dėl rezervacijų. Visiškai nesunku atspėti, kodėl. Nors Coppa Club čia pat siūlo patogiai įsitaisyti ant sofų apsigaubus minkštučiais pledais ir mėgautis šventine vakariene su vaizdu į Tower Bridge tiltą per Temzę, bet Londonas daug gražesnis ir jausmas žymiai prabangesnis stebint iš savo asmeninio eskimų Igloo. Belieka įsitikinti patiems! Kontaktai, kainos ir darbo laikas: www.coppaclub.co.uk/towerbridge

Igloo'ų Londonui niekad nebus per mažai, todėl žiemos atmosferą pajusti galima smaguriaujant šildomam sniego rutuly ant upės kranto. Jimmy's Lodge privatūs Snow Globes ir čia siūlomas gurmaniškas meniu šventiškai stulbina nuo kanapių ir moliūgų užkandžių iki specialių žiemos sezono Crème Brûlée desertų ir karšto obuolių Mojito. Mmm... kaip viskas skaniai nuteikia! Kontaktai, kainos ir darbo laikas: jimmyslodge.com

6. Šventiškiausias Anglijos baras

The Churchill Arms pub'as žvilgsnį patraukia iš tolo: vasarą jis pasipuošia gėlių gausybe, o žiemą, artėjant Kalėdoms, baras pasidabina eglutėmis ir daugybe girliandų. Nenuostabu, kad šis baras vadinamas šventiškiausiu visoje Anglijoje. Daugiau apie šį barą skaitykite čia: www.londoniete.com/laisvalaikis/kava-ir-sampanas/londono-baras-sventiskiausias-anglijoje

7. Magiškos šviesos Kew Gardens

Londono karališkasis botanikos sodas Kew Gardens gražus bet kokiu metų laiku. Tačiau tokio spindinčio ir magiško jo dar niekuomet nematėme. Londone prasidėjo dar viena žavi Kalėdinė atrakcija: Kalėdos Kew soduose (Christmas at Kew 2017). Jei lankėtės Kew botanikos soduose vasarą, pavasarį ar rudenį, tai dabar galite juos išvysti vakare, sutemus, kada visi botanikos sodo augalai ir pastatai švyti naujomis spalvomis. Londonietės fotoreportažą iš praėjusių metų rasite čia: londoniete.com/fotoreportazas-kaledos-kew-soduose

8. Vasaros Neverland transformavosi į žiemos Winterland, Fulham

Pasakų miškas, papuoštas neoninėmis girliandomis, Igloos ir kalėdiniai nameliai su Jimmy's Lodge virtuvės meniu ir skirtingų skonių fondiu, kailiu aptrauktos minkštos sofos, žiemos mini golfas, stalo tenisas ir kerlingas, svaiginantys beer pong ir prosecco pong žaidimai pralauš visus ledus – veiksmas vyksta Winterland, Fulham. Kai norisi pasprukti iš kasdienės rutinos, čia linksmybės garantuotos. Kontaktai, kainos ir darbo laikas: www.winterlandlondon.com

9. Karštas džino punčas ant supynių Woody Bear, Marble Arch terasoje

Naujausia žiemos terasa Londone, primenanti senovišką mugę su daug daug punčo ir daug daug lydyto sūrio. Woody Bear – top vieta atsipūsti po kalėdinių dovanų pirkimo manijos Oxford Street parduotuvėse, tereikia atrasti slaptą įėjimą ties Marble Arch ir užkilti laiptais aukštyn į tikrą atsipalaidavimo reivą, tolyn nuo šurmulio apačioje. Kontaktai, kainos ir darbo laikas: http://www.woodybear.london

10. Kino ekranų karalystės – Backyard Cinema's Snow Kingdom, Borough ir Cinema in the Snow, Hackney

Paslaptinga pilies menė Londono širdyje, į kurią patekti galima pro ledo urvą tuneliu pro užžšalusį ežerą... Galite pažiūrėti iš arčiau: pristatomasis filmukas. Karalystėje daug minkštų sėdmaišių, į kuriuos patogiai įsitaisius su popkornais ant kelių galima sau leisti pasinerti į išsirinkto filmo istoriją. Tiesa, bilietai tirpte tirpsta, bet dar liko keletas vietų į Despicable Me 3, Elf, Aladdin, Wonder Woman, La La Land, Dirty Dancing ir kt. Kontaktai ir bilietai: www.backyardcinema.co.uk/snow-kingdom.

Jei lauke nėra baltų Kalėdų, jų ieškoti reikėtų kine. Nuo gruodžio 8 d. Hakcney atveria Narnijos spintos duris į užburtą mišką, pilną balto sniego, kalėdinio vyno, rankų darbo braunių ir magiškų istorijų. Kaip smagu prisiminti tą čežančio sniego garsą po kojomis žiūrint Home Alone turbūt jau tūkstantąjį kartą. Kontaktai ir bilietai: www.popupscreens.co.uk

11. Plaukiojantis kalėdinių filmų festivalis – Christmas Floating Film Festival, St. Katharine Docks

The Holiday, How The Grinch Stole Christmas ar Love Actually – kurį filmą pasirinkt, štai kur klausimas. Iki gruodžio 10 d. vykstantis kino festivalis prieplaukoje po šildančiomis lempomis ant sėdmaišių, po pledu ir vėl gurkšnojant karštą vyną, o gal karštą sidrą arba karštą šokoladą, jei vyno šį gruodį pasirodys per daug. Kontaktai ir bilietai: www.skdocks.co.uk/whats-on/christmas-floating-film-festival

12. Šokių vakarėlis rytų Londone Winter La La Land, Last Days of Shoreditch

Garsiųjų aktorių iš filmo La La Land Ryan'o Gosling'o ir Emma'os Stone debiuto vakarėlyje, deja, nebus, bet Hemingway'aus įkvėptų kokteilių, plataus maisto pasirinkimo iš Smokey Tails, Biff’s Jack Shack ir Cheeky Burger, DJ'aus grojamų populiarių ritmų šokiams iki ryto, karaoke ir privatūs laundžai tikrai bus. Viskas po vienu Winter La La Land palapinės stogu užtikrina žiemiškus hedonizmo potyrius. Dar geriau tai, kad įėjimas nemokamas. Kontaktai ir informacija: lastdaysofshoreditch.co.uk

Išjungiu šviesą, uždegu žvakes ir įjungiu blyksinčias lemputes, paleidžiu groti naująjį Sia'os albumą Everyday Is Christmas ir sušoku laimės šokį, nes ho ho ho kiek įspūdžių laukia šį gruodį. Nuo dabar kasdien Kalėdos!