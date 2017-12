Deg, šviesk ir neužgesk. GRAŽIAUSIOS LONDONO KALĖDŲ ŠVIESOS

Pasaulis šviesų miestu vadina Paryžių, taip yra ne dėl tiesioginės reikšmės ir apšvietimo mieste, o dėl bohemos šviesuolių - menininkų, rašytojų bei intelektualų. Londonas - tikrųjų šviesų miestas, ypač per Kalėdas. O kaip gi be pagrindinio švenčių atributo - Kalėdų eglių? Jos, tarytum skirtingų dizainerių drabužių kolekcijos, stebina naujausiomis tendencijomis arba tampa viešų pajuokų objektu. Taip taip, kalbu apie žaliaskarių manekenių konkurencines kovas Lietuvoje.

Mėgstu pasivaikščiojimus po naktinį Londoną, kai miesto ritmas nutyla. Man didžiausias įkvėpimas gruodžio mėnesį - tai dirsčioti į kūrybingomis idėjomis raibuliuojančias parduotuvių vitrinas ir grožėtis šventinių instaliacijų dizainu. Tūkstantinės lempučių šviesos pripildo optimistiško švenčių laukimo ir romantiško valiūkiškumo. O dar jeigu pradeda snigti, kaip pastarosiomis dienomis, tai žiūrėk, jau tikrų tikriausios baltos Kalėdos širdy. Tokiais momentais norisi tik džiaugtis ir dalintis su visais: kiek daug kalėdinių šviesų Londone ir kaip įmantriai papuoštos Kalėdų eglės!

Oxford Street Foto: Visit London.

Šiemet kalėdinį laikotarpį Londone pradėjo Rita Ora įžiebusi šviesas Oxford Street'e. Laimė visiems shopoholikams mėgautis žiemos mados meno kūriniais tapusiomis parduotuvių vitrinomis kai, pakėlus žvilgsnį aukštyn, krinta žėrinčios snaigės - net 1,778 dekoracijos ir 750,000 LED lemputės. Aišku, šventinis šurmulys neišvengiamas ir ramiau atsikvėpti bei lengviau pajusti snaigių romantiką galima tik smarkiai vakarėjant, uždarius parduotuves ir pamiršus aplinkinių žvilgsnius.

Carnaby Street Foto: Carnaby London.

Kai žiemą pasireiškia saulės ir šilumos nostalgija, Carnaby Street ir 13 aplinkinių gatvelių spinduliuoja ryškiai spalvota vasara. Čia tikras tropikų dvelksmas su papūgomis, ananasais ir palmėmis. Galbūt originali karnavalo tema įkvėps nesustabdomai artėjančiam naujametiniam vakarėliui.

St Pancras International

St Pancras International traukinių stotis garsėja ne tik ilgiausiu šampano baru Europoje, bet ir gėlėmis žydinčia Kalėdų egle – dar vienas vasaros dvelksmas Londone šią žiemą. 14-os metrų aukščio rožių, hortenzijų ir orchidėjų Kalėdų eglę puošia net 15,000 žiedų! Be to, gruodžio mėnesį, čia kasdien vyksta kalėdinių giesmių pasirodymai.

Bond Street

​Paganyti akis būtina po prabangių parduotuvių vitrinų papuošimus Bond Street. Apakins ne tik 250,000 žiburių, bet dar ir elegantiškai apšviestos milžiniškos povų plunksnos. Pagal fengšui, povas pritraukia sėkmę ir šlovę, o šio paukščio plunksna turi burtų lazdelės savybių vienišoms širdims pritraukti tinkamą partnerį. Grakščiai kulniuodama Bond Street taip ir pasijunti tarsi prašmatni filmo The Great Gatsby herojė.

Claridge's, Mayfair Foto: Claridge's.

Verta užsukti į Claridge's, Mayfair viešbutį puodeliui arbatos vien tam, kad pamatytum legendinio dizainerio Karl Lagerfeld sukurtą Kalėdų eglę. Sulaužyti visi tradicijų stereotipai, nes sidabrinėmis rankų darbo snaigėmis puošta eglė kabo aukštyn kojom. Jos viršūnė, tiksliau kamienas, papuoštas daugiakampe veidrodine žvaigžde, kuri atspindi šviesos spindulius ant prabangaus vestibiulio grindinio. Tikra Lagerfeld'o mados ikona.

Covent Garden

Convent Garden šviesas įžiebė dainininkė Kylie Minogue ir aikštė pavirto žiemos pasakų šalimi su didžiuliais raudonais kaspinais, įspūdinga 16,8 m aukščio Kalėdų egle, senoviniais žibintais ir išdidžiai ant rogių su dovanomis stūksančiu sidabriniu elniu. Ideali vieta gėrybių paieškai kalėdinėms kojinėms užpildyti ir sušilti gurkšnojant karštą vyną.

Regent Street

