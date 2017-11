Atradimai ir rekomendacijos. LECLER Express - Refresh veido kaukė

Lietuvaičių Inetos ir Birutės sukurtas produktas grožiui LECLER veido kaukės – tai plonas šilko ir medvilnės audinio lakštas, gausiai prisotintas aktyviai odą drėkinančiomis ir senėjimą atitolinančiomis veikliosiomis medžiagomis.

Kaukės sudėtyje esantys peptidai atpalaiduoja veido raumenis, antioksidantai apsaugo odą nuo laisvųjų radikalų susidarymo, o naujosios kartos oligo hialurono rūgštis stipriai drėkina. Audinio lakštas puikiai priglunda, skatina porų atsivėrimą ir veikliosios medžiagos giliai įsiskverbia. Oda lieka intensyviai sudrėkinta ir atgaivinta.



Express - Refresh - greitai odą atgaivinanti veido kaukė rekomenduojama prieš renginius, pobūvius ar vakarėlius, kuomet reikia greitai atgaivinti odą ir suteikti sau pasitikėjimo, o odai švytėjimo.

Ši šilko švelnumą odai suteikianti, greitai odą atgaivinanti grožio kaukė yra praturtinta peptidais ir dideliu kiekiu hialurono rūgties. Peptidai atplaiduoja veido raumenis, taip sumažindami mimikos raukšles, pažadina odą, suteikdami jai švytėjimą. Intensyvias drėkinančias savybes suteikia kaukėje esantis didelis kiekis naujos kartos oligo hialurono rūgšties, kurios molekulės yra apdorotos specialia technologija ir gali prasiskverbti į pačius giliuosius odos sluoksnius. Oda stipriai sudrėkinama ir atgaivinama, pranyksta nuovargio žymės.

Sudėtis:

Be parabenų. Be sulfatų. Be ftalatų.

Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Chlorphenesin, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Citrate, Sodium Hyaluronate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hydrolyzed silk, Niacinamide, Acetyl hexapeptide-8, Acetyl Tetrapeptide-15, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Mannitol, Allantoin, o-Cymen-5-Ol, Fragrance, Caprylyl Glycol



Daugiau informacijos: leclermasks.eu.

Lecler išradėjos Ineta ir Birutė.

Lecler ir Londonietė Šri Lankoje.